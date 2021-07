Amerykański ekspert dołącza do zespołu Selvity

Dean Bornilla wnosi do Selvity ponad 20-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej ( fot. Selvita)

Selvita ogłosiła, że do jej zespołu dołącza Dean Bornilla, obejmując stanowisko Vice President of Sales, Head of North America.

"W Selvicie Dean Bornilla będzie odpowiedzialny za szeroki zakres działań związanych z rozwojem korporacyjnym i biznesowym spółki w Ameryce Północnej, w tym rozwój i utrzymywanie kluczowych relacji z klientami, zarządzanie współpracami i strategiczne pozycjonowanie firmy na rynku" - poinformowała Selvita w komunikacie. Dean Bornilla wnosi do Selvity ponad 20-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. W trakcie swojej kariery zawodowej brał udział we wprowadzeniu na rynek siedmiu produktów zatwierdzonych przez FDA (Food and Drug Administration). W 2013 roku Dean dołączył do firmy Curia (wcześniej AMRI), gdzie pracował jako dyrektor ds. rozwoju biznesu w obszarze odkrywania leków. Przez 8 lat pracy w Curia, Bornilla zajmował znaczące stanowiska, o rosnącym zakresie odpowiedzialności w platformach spółki: API Manufacturing i Drug Product. Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa ds. rozwoju biznesu w grupie Drug Discovery and Development, odpowiadając za obszar zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, Kanady, Azji i Pacyfiku. Przed dołączeniem do Curia, Dean Bornilla zajmował różne stanowiska w obszarze komercyjnym w firmach Organon (przęjeta przez Schering-Plough, a obecnie Merck) i Forest Laboratories (teraz Allergan). Dean Bornilla ukończył studia z obszaru nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Nevada – Reno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus