Anafilaksja. Edukujmy, nie straszmy!

„Farmaceuci sprawują specjalną rolę w naszym systemie opieki zdrowotnej. Poradnictwo farmaceutyczne będzie rozwijało się coraz bardziej” – mówi prof. Marek Kulus, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, organizatora Światowego Tygodnia Alergii w Polsce.

Światowy Tydzień Alergii, którego tematem przewodnim w tym roku jest anafilaksja, trwa. Proszę krótko scharakteryzować, czym jest anafilaksja i kiedy, w jakich okolicznościach, może wystąpić wstrząs anafilaktyczny?

Anafilaksja jest uogólnioną reakcją organizmu będącą wyrazem nadwrażliwości na różne czynniki, mogącą bezpośrednio zagrozić życiu. Anafilaksja związana jest z jednej strony z objawami systemowymi, czyli ze spadkiem ciśnienia, złym samopoczuciem, czy utratą przytomności, a z drugiej z towarzyszącymi jej reakcjami ze strony innych narządów, np. ze strony skóry (zaczerwienienie, bąble), dróg oddechowych (trudności w oddychaniu, duszności,). Nierzadko dołącza się również ból brzucha i wymioty. Czynnikami, które najczęściej przyczyniają się do reakcji anafilaktycznej są pokarmy takie jak owoce morza, orzeszki ziemne, a u dzieci jest to mleko i jaja. Reakcja anafilaktyczna stosunkowo często powodowana jest również lekami oraz jadem owadów błonkoskrzydłych (osy, pszczoły). W tym ostatnim przypadku do anafilaksji dochodzi w kilka minut, ale czasami do jej rozwoju dochodzi po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach.

Jak, w skrajnych przypadkach, może zakończyć się anafilaksja?

Anafilaksja nie zawsze prowadzi do śmierci. To uproszczenie. Często dochodzi do powolnego, samoczynnego ustępowania reakcji anafilaktycznej. Jednak trzeba pamiętać, że w ostrych przypadkach faktycznie, może ona doprowadzić do zgonu chorego. Dlatego szybka i fachowa pomoc jest tutaj kluczowa. Reakcja w przypadku objawów sercowo – naczyniowych, czyli w przypadku omdlenia, to w pierwszej kolejności zapewnienie pacjentowi oddychającemu samodzielnie dopływu krwi do mózgu, czyli ułożenie go na plecach. W przypadku obrzęku krtani należy zabezpieczyć drożność dróg oddechowych. Natomiast, kiedy następuje reakcja astmatyczna i dochodzi do skurczu oskrzeli, konieczne jest podanie leków rozkurczających oskrzela. Należy przy tym pamiętać, że podstawowym leczeniem w każdej sytuacji jest szybkie zastosowanie adrenaliny.

Czego unikać oraz jak zachowywać się, aby minimalizować ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego?

Złota zasada medyczna. Jeśli jesteś uczulony na jakiś czynnik, powinieneś go unikać. Tak więc omijamy restauracje, które serwują np. owoce morza, a w sytuacji, gdy któryś z członków rodziny jest na nie uczulony najlepiej, żeby cała rodzina przeszła na dietę wolną od takich potraw. Zdarza się, że nawet śladowe, trudne do dostrzeżenia gołym okiem ilości alergenu, mogą wywołać wstrząs.

Uczulenia na leki najczęściej związane są z preparatami przeciwzapalnymi (np. aspiryna i jej pochodne) i przeciwbólowymi. Najbezpieczniejszy jest tutaj paracetamol. Należy jednak pamiętać jak ważna jest konsultacja pacjenta z lekarzem alergologiem i czytanie ChPL leków, których dotychczas nie zażywaliśmy, a które zaczynamy przyjmować. Tutaj też duża rola po stronie farmaceutów. Przed wydaniem leku zawsze warto dopytać czy pacjent przypadkiem nie doświadczył dotychczas reakcji alergicznych związanych z jakimś farmaceutykiem.

Uczuleni na jady owadów powinni stosować bardzo proste zasady: w lecie nie chodzić po trawie boso, nie spożywać słodkich potraw czy owoców na świeżym powietrzu, nie ubierać się w jaskrawe kolory, które są atrakcyjne dla owadów błonkoskrzydłych. Nie zwiedzamy pasiek i uważamy na gniazda os.

Czy i jakie zachowania profilaktyczne może pacjentowi doradzić farmaceuta?

Farmaceuci sprawują specjalną rolę w naszym systemie opieki zdrowotnej. Poradnictwo farmaceutyczne będzie rozwijało się coraz bardziej. Jeśli pacjent ma w swojej historii epizody anafilaktyczne, powinien poinformować o tym farmaceutę. Z kolei z drugiej strony farmaceuta ma prawo o to zapytać, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi powinien dowiedzieć się, czy pacjent nosi przy sobie adrenalinę. Jeśli nie nosi lub nie ma jej w ogóle farmaceuta powinien zalecić zgłoszenie się do lekarza po receptę na ten lek, który jest jedynym ratującym życie w przypadku wstrząsu anafilaktycznego. Inne leki pełnią jedynie zadanie pomocnicze, jak np. leki przeciwhistaminowe.

Adrenalina występuje w ampułkostrzykawkach w formie samowstrzykiwacza i można podać ją przez ubranie, lub jako ampułkostrzykawka z gotowym lekiem do podania domięśniowo w odkryte miejsce. Należy pamiętać, że adrenalina to nie lek, po który można sięgnąć na półkę jak po lek przeciwbólowy czy dermo kosmetyk. To co ważne adrenalina ma krótki okres trwałości i konkretne wymogi związane z jej przechowywaniem (temperatura nieprzekraczająca 25 stopni Celsjusza). Cena leku również jest niebagatelna – jedna ampułkostrzykawka to kwota ok. 200 zł, a więc wskazane jest właściwe obchodzenie się z nim. Farmaceuta podczas wydawania leku powinien poinformować pacjenta o wspomnianych kwestiach, aby ten nie miał - w skutek braku wiedzy - poczucia źle ulokowanych pieniędzy, a tym samym wzbraniał się przed kolejnym zakupem adrenaliny.

Generalnie, najważniejsza jest świadomość, że adrenalina ratuje życie. Zależy nam, jako lekarzom i Polskiemu Towarzystwu Alergologicznemu (PTA), żeby cały czas edukować społeczeństwo w zakresie tematu anafilaksji. Angażujemy się i organizujemy różnego rodzaju akcje i kampanie, w których wspierają nas firmy farmaceutyczne. Nie kryję, że liczymy również na farmaceutów. Naszą dewizą jest edukowania, nie straszenie. Reakcje anafilaktyczne jako zagrożenie populacyjne w osobolatach występują w 3-4 przypadkach na 100 tysięcy. Niemniej jednak dane te z przyczyn różnych są niedoszacowane.

Jak powinien postąpić farmaceuta w sytuacji nagłego wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego?

Przede wszystkim powinien zapytać pacjenta, jeśli to możliwe, czy ma adrenalinę i ją natychmiast podać. Niestety pacjenci często nie mają przy sobie leku, a podanie leków antyhistaminowych na niewiele się zda w sytuacji zagrożenia życia. Dlatego ważne jest natychmiastowe wdrożenie postępowania pierwszej pomocy oraz wezwanie fachowej pomocy dzwoniąc na numer 112 czy 999.

Warto dodać, że podczas podawania adrenaliny nie należy zwracać zbytniej uwagi na wagę ciała pacjenta, szczególnie w przypadku dziecka. Obawy, że podamy za dużo leku nie są uzasadnione, ponieważ działania niepożądane po podaniu za małej ilości są zdecydowanie bardziej niebezpieczne niż nadmiar adrenaliny. Jeśli mamy do czynienia z osobą z nadwagą najlepiej podać dwie dawki. Jako PTA promujemy również specjalne opaski dla osób zagrożonych anafilaksją. One również są wskazówką dla farmaceuty.

Co o wydaniu adrenaliny - w momencie braku recepty - mówi prawo, jeśli na szali jest ocalenie ludzkiego życia?

Trudno mi się wypowiadać na tematy prawne. Farmaceuci mają tutaj zdecydowanie szerszą wiedzę. Myślę, że jeżeli w systemie e-recept znajduje się już zrealizowana recepta na adrenalinę, to farmaceuta mógłby ją powtórzyć i wydać lek. Niemniej mam świadomość, że wymaga to szerszych działań na poziomie legislacyjnym.

W związku z nowymi regulacjami dot. szczepień przeciw COVID-19 na co szczególną uwagę powinien zwrócić farmaceuta przy kwalifikacji osoby z alergią lub przebytym epizodem wstrząsu anafilaktycznego do szczepienia?

Tutaj stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Europejskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Światowej Organizacji Alergii jest jednoznaczne i jednomyślne - jedynym przeciwskazaniem do podania szczepionki jest reakcja anafilaktyczna na szczepionkę i na jej składowe. Przede wszystkim mówimy tutaj o glikolu polietylenowym jako składniku sprawczym i odpowiedzialnym za anafilaksję. Tych pacjentów powinno obserwować się po szczepieniu ok. 30 min. Jeśli w wywiadzie przed szczepieniem okaże się, że pacjent ma anafilaksję nie związaną z podaniem szczepionki, czy też cierpi na mastocytozę, to taka osoba może być zaszczepiona, ale musi być obserwowany do 2 godzin po szczepieniu. O tym również powinni pacjentów informować farmaceuci, którzy cieszą się zaufaniem społecznym.

