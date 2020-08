Andrychów: seniorzy apelują o przywrócenie dyżurów

Powodem rezygnacji z dyżurów są m.in. braki kadrowe (Fot. Archiwum)

Miejska Rada Seniorów w Andrychowie zwróciła się do starosty wadowickiego o interwencję w sprawie dyżurów aptek. - Dla starszych mieszkańców Andrychowa bardzo uciążliwym jest, a czasem wręcz niemożliwym, wyjazd do całodobowej apteki do Wadowic - wskazują seniorzy.

Niedawno informowaliśmy, że w gminie Andrychów w powiecie wadowickim, pojawiły się problemy związane z system nocnych i świątecznych dyżurów aptek. Mimo, że w Andrychowie aptek jest sporo, w weekendy, święta i w nocy mieszkańcy są odsyłani do całodobowej apteki w Wadowicach. Jak podaje portal mamnewsa.pl, kilka dni temu z apelem w tej sprawie do starosty wadowickiego wystąpiła Miejska Rada Seniorów w Andrychowie, która "prosi o interwencję w sprawie zaniechania przez apteki w Andrychowie dyżurów w porze nocnej, niedziele i święta, i inne dni wolne od pracy." "Otrzymujemy zgłoszenia od mieszkańców Andrychowa, że od pewnego czasu nie są prowadzone przez apteki w/w dyżury(...). Szczególnie dla starszych mieszkańców naszego miasta bardzo uciążliwym jest, a czasem wręcz niemożliwym, wyjazd do całodobowej apteki do Wadowic, w sytuacji nagłej konieczności wykupienia leku"- czytamy. Farmaceuci tłumaczą, że powodem rezygnacji z dyżurów są problemy z zapewnieniem personelu i nieopłacalność tych dyżurów. Więcej: mamnewsa.pl

