Andrzej Sośnierz: laboratoria robią 100 badań dziennie? To wstyd

Gdyby wdrożono system, który ja proponuję, czyli odpowiednie zbieranie próbek, kwarantanna izolacyjna i właściwa ilość testów, to ze wszystkich obostrzeń moglibyśmy wyjść w ciągu 40 dni - przekonuje Andrzej Sośnierz w rozmowie z Do Rzeczy.

Zdaniem polityka Solidarnej Polski i byłego szefa NFZ, z koronawirusem walczymy już dwa miesiące, a system wciąż nie działa.

- Jedno laboratorium powinno wykonywać co najmniej 2 tys. badań na dobę. Jeżeli robimy 10 tys. testów dziennie, to wystarczy pięć maszyn. A Ministerstwo Zdrowia mówi, że ma do dyspozycji ponad 90 laboratoriów. To co one robią? 100 badań dziennie? To jest wstyd - ocenia.

- Zamknięcie lasów i parków było nierozsądne, więc dobrze, że rząd wycofuje się z tego w pierwszej kolejności. Proszę też zwrócić uwagę, że przez dłuższy czas w województwie podlaskim nie było ani jednego potwierdzonego przypadku koronawirusa. Gdybyśmy mieli dobrze działający system, to Podlasie można by wyodrębnić jako obszar wolny od epidemii. Wówczas ludzie mogliby chodzić do pracy, a gospodarka na takim terenie działałaby normalnie. Przy dobrym nadzorze dałoby się to utrzymać - dodaje.

Sośnierz mówi także o wyborach. - Przez dwa miesiące nie udało się zorganizować sprawnego systemu testowania i zbierania próbek, a chce się przeprowadzić wybory dla 30 mln ludzi? - pyta retorycznie polityk klubu parlamentarnego PiS.

Więcej: https://www.dorzeczy.pl/