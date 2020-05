Andrzej Sośnierz: mamy jeden z najgorszych przebiegów epidemii w Europie

Zdaniem Andrzeja Sośnierza, b. prezesa NFZ, rząd wciąż podaje nam nieprawdziwe dane dotyczące przebiegu epidemii w Polsce. Oficjalnie mamy potwierdzonych ok. 20 tys. zakażeń. Jego zdaniem, może być ich nawet powyżej 150 tysięcy.

- Zakażeń w Polsce jest ok. 150 tys., co łatwo obliczyć, analizując statystyki zgonów - mówi "Dziennikowi Zachodniemu" Andrzej Sośnierz.

- Według naukowych prognoz, śmiertelność w tej chorobie będzie wynosiła około 1 procent. Jeśli w Polsce mamy ok. 900 zmarłych, można przyjąć, że zakażonych zostało ok. 90 tys. osób. Ale musimy wziąć pod uwagę jeszcze zagadkową, niższą śmiertelność w państwach dawnego bloku wschodniego, która jest niższa niż w Europie zachodniej. Wynosi 0,5-0,6 proc., to oznacza jeszcze większą liczbę zakażonych: na poziomie nawet powyżej 150 tysięcy - ocenia b. szef NFZ.

Dodaje, że mamy najgorszy przebieg epidemii w Europie, gorzej od nas wygląda tylko Rosja, Białoruś i Ukraina, może jeszcze Bułgaria.

Przywołuje słowa doktor Andrei Ammon z Europejskiego CDC, która oświadczyła, że po 2 maja prawie wszystkie kraje europejskie szczyt zachorowań mają już za sobą. - Formalnie rzecz biorąc, wyjątkiem jest tylko Polska - powiedziała.

Zdaniem Sośnierza, będą wybuchać kolejne ogniska koronawirusa w Polsce.

Więcej: https://dziennikzachodni.pl/