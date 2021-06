Andrzej Sośnierz: szczepienia p/grypie powinny być bezpłatne

Szczepienia p/grypie powinny być bezpłatne. Należy poszerzyć grono osób, które mogą wykonywać szczepienia, to prosty zabieg medyczny, który nie wymaga skomplikowanych kompetencji - ocenia Andrzej Sośnierz.

23 czerwca br. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia dotyczącej szczepień ochronnych dyskutowano m.in. temat szczepień przeciwko grypie i upowszechnienia ich wykonywania również w aptekach.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy przypomina słowa, które padły podczas posiedzenia:

Posłanka Monika Wielichowska: - Chciałabym, aby wybrzmiała dzisiaj informacja co do stanu zamówień szczepionki p/grypie. W zeszłym roku obserwowaliśmy kolejki i niedobór szczepionek. Sytuacja może się powtórzyć jesienią i zimą. Jaki jest stan zamówień szczepionki?

Farmaceuci powinni kwalifikować i szczepić przeciw grypie

Posłanka Marcelina Zawisza: - Nie może być tak, że szczepień p/grypie jest za mało i nie ma kampanii pro-szczepionkowej. Nie można pozostawić sprawy wolnemu biegowi, bo ilość szczepień p/grypie wpływa pozytywnie na zachorowalność na inne choroby i gospodarkę zdrowotną.

Dr Ernest Kuchar, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii: - Proszę, o umożliwienie pielęgniarkom i farmaceutom możliwości kwalifikowania i szczepienia też p/grypie. Skoro te grupy mogą robić to już w przypadku Covid-19, to tu też powinny mieć taką możliwość. Musimy wykorzystać potencjał i zmniejszyć biurokrację.

Posłanka Katarzyna Lubnauer: - Jak wygląda sytuacja wykorzystania refundowanych szczepień p/grypie dla osób 65+, 75+? Jakie Rząd zamierza podjąć kroki, aby je popularyzować?

Warto refundować szczepienia przeciw grypie

Agnieszka Mastalerz-Migas, lekarz rodzinny, konsultant krajowy med. rodzinnej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: - Mamy bardzo dużo do zrobienia, aby zwiększyć poziom populacji osób zaszczepionych p/grypie, szczególnie w grupach ryzyka. Warto refundować szczepienia też dla osób chorych przewlekle, dzieci i personelu medycznego.

O kwestię dostępności zahaczył też poseł Andrzej Sośnierz: - Szczepienia p/grypie powinny być bezpłatne. Należy poszerzyć grono osób, które mogą wykonywać szczepienia, to prosty zabieg medyczny, który nie wymaga skomplikowanych kompetencji.

Co na to resort zdrowia? Obecna na posiedzeniu wiceminister zdrowia, Anna Goławska przyznała, że szczepionki przeciwko grypie są w trakcie zamawiania - Szacujemy, że ponad 3 miliony szczepionek będzie potrzebnych w tym roku.

Podziękowania dla ministra

Jednocześnie 24 czerwca, minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, powiedział, że "ma nadzieję, że wkrótce w aptekach będą prowadzone również szczepienia przeciw grypie".

- Szczepienia w aptekach uruchomiliśmy w czerwcu. Do tej pory ok. 450 aptek włączyło się do programu i tutaj też apeluję do farmaceutów o włączanie się do Narodowego Programu Szczepień. Nabór jest otwarty i ciągły - przypomniał podczas konferencji prasowej.

"Dziękujemy za te słowa, jako OPZG od dawna komunikujemy korzyści szczepień p/grypie w aptekach. Liczymy na wdrożenie odpowiednich rozwiązań jeszcze przed sezonem szczepień" - napisała organizacja na Twitterze.

Również farmaceuci skomentowali te słowa:

Dr Mikołaj Konstanty, prezes Śląskiej Rady Aptekarskiej: - To bardzo dobre wiadomości dla pacjentów, aptek i farmaceutów - czekamy zatem, gdyż sezon szczepień przed nam.

Farmaceuta Mikołaj Front: - Też mamy taką nadzieję :) jako farmaceuci jesteśmy na to gotowi.