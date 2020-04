Anglia, Niemcy, Australia, Szwecja - jak w tych krajach zorganizowały się apteki na czas epidemii?

Czy w innych państwach farmaceuci zamontowali szyby? Czy występuje reglamentacja leków? Czy jest problem z dostępnością do środków ochronnych dla pracowników aptek?

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 to trudny test dla aptek na całym świecie. Farmaceuci zostali wystawieni na wielką próbę. Nierzadko pozbawieni środków ochrony osobistej, często w okrojonym składzie, muszą nadążać za wprowadzanymi zmianami. Tak dzieje się teraz nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach na świecie. Na podstawie doświadczeń farmaceutów portal GdziePoLek.pl przedstawił, jak w porównaniu do Polski, wygląda praca w aptekach w Szwecji, Anglii, Niemczech i Australii.

Swoim doświadczeniem w pracy podczas pandemii dzielą się: farmaceutka i redaktor portalu mieszkająca w Szwecji - Karolina Zygmunt, farmaceutka z Australii - Karolina Fredheim, redaktor naczelna portalu - Agnieszka Soroko i jej znajome farmaceutki - Monika Malowska oraz Patrycja Kant, które mieszkają w Anglii oraz magister farmacji pracująca w aptece w Niemczech - Weronika Łuczyk.

Szyby - montować czy nie

W Anglii wszystko zależy od tego, gdzie dana apteka się znajduje i do jakiej sieci aptek należy. W aptekach marketowych raczej szyb nie ma, a sieci jak Superdrugs czy Boots wprowadziły szyby i odstępy między pacjentami stojącymi w kolejce. Niektóre apteki, jak ASDA oddzieliły pacjentów barierkami ustawionymi co 2 metry.

W Australii zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi od 23 marca 2020 roku pacjenci muszą stać od siebie w odległości 1,5 m, co jest zaznaczone taśmami na podłodze, a pracownicy aptek muszą tego pilnować. Nie ma natomiast regulacji mówiącej o tym, ile maksymalnie osób może przebywać w aptece.

Szwedzi stawiają raczej na odporność stadną i koncentrują się na uświadamianiu społeczeństwa, a nie karaniu za nieprzestrzeganie przepisów. Szyby, które w przeciwieństwie do polskich warunków, są dla Szwedów zupełną nowością. W aptekach również wyznaczono linie odstępu między pacjentami, średnio co 1,5-2 metry. Można również zaczekać na zewnątrz apteki.

Według zaleceń, w niemieckich aptekach może przebywać 1 osoba na 10 mkw. Nie ma natomiast ograniczeń co do przychodzenia w towarzystwie do apteki. Matki z dziećmi, osoby starsze z wózkami zakupów czy pacjenci z psami, to normalny widok w aptece.