Ani powiat, ani izba nie jest od stosowania konsekwencji wobec aptek

Świecie w województwie kujawsko-pomorskim to kolejne miejsce na mapie Polski, w którym właściciele aptek postanowili zamykać placówki w nocy. Z powiatu płyną głosy, że nie ma on narzędzi do egzekwowania prawa.

W ponad 25. tysięcznym Świeciu, położonym w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, jeszcze w ubiegłym roku działała całodobowa apteka. Jednak po wybuchu epidemii, z powodów organizacyjno-kadrowych, zmieniła godziny pracy. W tej sytuacji radni powiatu uchwalili grafik dyżurów, obarczając nimi lokalnych właścicieli aptek. Ci jednak nie stosują się do harmonogramu. Portal nswiecie.pl, zapytał o dostępność do leków w nocy, przywołując głos czytelniczki, która miała mieć problem z wykupieniem preparatów. Najbliższą aptekę czynną w nocy znalazła w Bydgoszczy. - Obowiązkiem powiatu, regulowanym ustawą jest wyznaczenie nocnych dyżurów aptek. Zrobiliśmy to. Nie mamy jednak żadnych narzędzi, żeby egzekwować ich przestrzeganie - powiedział dla lokalnych mediów - wicestarosta świecki, Franciszek Koszowski. Zapytano też o opinię prezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy, Małgorzatę Pietrzak: - Nie wpłynęły żadne sygnały od mieszkańców powiatu świeckiego dotyczące zasad dyżurowania aptek lub skargi na apteki na tym terenie. Nie jest rolą izby aptekarskiej stosowanie konsekwencji wobec aptek, gdyż izba nie zrzesza przedsiębiorców aptecznych, a wyłącznie farmaceutów jako członków określonego zawodu. Przypomniała, że w czasie epidemii apteki zderzyły się z wieloma dodatkowymi problemami w funkcjonowaniu. Często są to braki kadrowe, spowodowane chorobą lub kwarantanną farmaceuty lub członka rodziny. Dodała również, iż w aptekach nie ma leków ratujących życie. Po taka pomoc pacjenci muszą udać się do placówek medycyny ratunkowej. Tam otrzymają niezbędne świadczenia. Nocne zakupy w aptekach często sprowadzały się do środków antykoncepcyjnych, pieluchomajtek, kubków na mocz, środków przeciwbólowych OTC, które można też nabyć w placówkach obrotu pozaaptecznego.

