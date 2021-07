Anna Goławska: usługa, którą za chwilę wdrożymy, to zamawianie recept w IKP

Informacja o kwarantannach, o wynikach testów na obecność koronawirusa, a teraz unijny certyfikat covidowy - to skłania Polaków do zakładania kont IKP. Trwają prace nad podpisem biometrycznym.

- W 2021 roku mamy już ponad 10 mln aktywnych Internetowych Kont Pacjenta - powiedziała wiceminister zdrowia, Anna Goławska, podczas sejmowej podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie (23 czerwca).

Minister przedstawiała informację na temat informatyzacji w ochronie zdrowia.

Z IKP można pobrać certyfikat covidowy

Jak dodała, stało się to przede wszystkim za sprawą poszerzania funkcjonalności tego konta. Kołem napędowym była chociażby informacja o kwarantannach oraz informacje o wynikach testów na obecność koronawirusa.

- To spowodowało, że ludzie zaczęli zakładać coraz więcej tych kont. Dzisiaj motorem napędowym jest unijny certyfikat covidowy oraz – mam nadzieję – usługa, którą za chwilę wdrożymy, czyli zamawianie recept - mówiła wiceminister.

- Z aplikacji mobilnej moje IKP już można również pobrać certyfikat covidowy. Centralną rejestrację kliniczną udostępnimy na Internetowym Koncie Pacjenta. Mamy wystawionych ponad 627 mln recept, ponad 19 mln e-skierowań, 10 mln aktywnych Internetowych Kont Pacjenta. Odnotowaliśmy ośmiokrotny wzrost liczby wystawionych e-skierowań dzięki zachętom finansowym dla lekarzy i podmiotów medycznych w POZ i AOS - dodała.

Pacjent złoży w placówce medycznej podpis biometryczny

Jak przyznała, resort zdrowia pracuje nad zastosowaniem podpisu biometrycznego w placówkach medycznych przede wszystkim dla pacjentów.

- Obecnie pacjenci podpisują papierową dokumentację medyczną odręcznie, a chcielibyśmy, żeby to stało się cyfrowe, żeby w łatwy sposób można było to przesyłać do systemów informatycznych podmiotów leczniczych oraz w łatwy sposób przechowywać.

- Cały czas rozszerzamy katalog e-skierowań. Usprawniamy system e-zleceń. To, nad czym będziemy mocno pracowali, to zastosowanie sztucznej inteligencji w podejmowaniu decyzji personelu medycznego jako wsparcie dla personelu medycznego, interoperacyjność urządzeń medycznych w telemedycynie oraz zastosowanie SNOMED-ów w realizacji tych zadań.

- Myślimy o przyjęciu strategii e-zdrowia. To, co istotne: chcemy ustalić jasną demarkację działań ogólnopolskich oraz regionalnych, szczególnie w kontekście środków europejskich, żeby zachować spójność działań i nie realizować projektów, które potem są takimi wyspami i nie można ich wykorzystać w całości systemu - opisywała.