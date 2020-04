AOTMiT dokonał wyceny testu na COVID-19. Wyszło 280 zł

Przyjmując średnią cenę testu, obliczoną na podstawie danych przekazanych przez laboratoria, proponuje się ustalenie wyceny tego świadczenia na poziomie 280,32 zł - wynika z analizy kosztów wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 sporządzonej przez AOTMiT.

AOTMiT przygotowała analizę kosztów wraz z propozycją wyceny.

W trakcie gromadzenia i analizy danych wynika, że istnieją rozmaite praktyki w zakresie nie tylko pozyskiwania testów, ale również ich wykonywania. W odniesieniu do testów wskazać należy, że są one kupowane ze środków własnych, uzyskiwane z Ministerstwa Zdrowia, wykorzystywane tylko w części (np. tylko do badania RT-PCR, ponieważ część do izolacji materiału laboratorium posiada we własnych zasobach).

"Niektóre laboratoria otrzymują również próbki, które zostały już poddane procesowi izolacji RNA. Ze względu na powyższe oraz z uwagi na dużą rozpiętość kosztów testów nie jest możliwe jednoznaczne oszacowanie kosztu świadczenia polegającego na wykonaniu testu wraz z kosztem odczynników" - napisano w analizie.

Średnie koszty materiałowe, osobowe i infrastruktury w przeliczeniu na wykonanie jednego testu oszacowane zostały na 140 zł. Obliczenia te zostały przeprowadzone w oparciu o dobowe liczby wykonywanych testów zadeklarowane przez podmioty, które przekazały dane. Liczby te wyniosły od 28 do 276, średnio 140, przy czym w blisko połowie laboratoriów liczba ta kształtuje się poniżej 100.

Obecnie liczba wykonywanych dziennie testów przekracza 10 000 i ten wolumen może się zwiększać. Dlatego też dokonano również oszacowania kosztów stałych (osobowych i infrastruktury) przy założeniu całodobowej pracy laboratorium i wykonywania średnio 500 testów na dobę.

Biorąc pod uwagę wszystkie dokonane analizy przyjąć należałoby wycenę, opartą o dane przekazane przez laboratoria i uwzględniającą 3% narzut kosztów związany z koniecznością wykonania powtórek oraz testów kontrolnych – to jest 138,63 zł w przypadku wykonania samego badania.