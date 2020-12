Apel farmaceutów: ważna jest dla nas jedność w zawodzie

My, farmaceuci, wykonujący zawód na terenie RP pragniemy wyrazić nasz sprzeciw wobec działań podejmowanych przez samorząd aptekarski, w szczególności okręgowe rady aptekarskie, których pracę nadzoruje i koordynuje NRA - napisało dwoje farmaceutów do ministra zdrowia.

Na forum petycjeonline.com, dr n. farm. Justyna Kaźmierczak i Łukasz Fijałkowski, opublikowali do ministra zdrowia "list otwarty farmaceutów dotyczący dyskryminacji farmaceutów zatrudnionych w aptekach sieciowych przez organy samorządu aptekarskiego".

"Szanowni Państwo, Drodzy Farmaceuci. Docierają do nas co chwila informacje o zamykanych aptekach. Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek na swojej stronie internetowej publikuje listy kolejnych aptek do zamknięcia. Aptek, w których My, farmaceuci wykonujemy zawód zaufania publicznego, nosimy biały fartuch, a naszą misją jest pomoc pacjentowi bez względu, kto jest właścicielem placówki, w której pracujemy" - informują.

"Chcemy wymieniać się doświadczeniami, pielęgnować przyjaźnie ze studiów czy poprzednich miejsc pracy. Ważna jest dla Nas jedność w zawodzie i możliwość wykonywania obowiązków z pełną niezależnością, bez stygmatyzowania i przypinania jakichkolwiek łatek. Zachęcamy do przeczytania listu i dołączenia się do starań o jedność Farmaceutów bez względu w jakim miejscu pracują; - dodają.

Petycja nosi datę 7 grudnia. Na chwilę obecną (11 grudnia) została podpisana przez 420 osób.

Więcej: https://www.petycjeonline.com/