Apel o rozszerzenie asortymentu leków w punktach aptecznych

Związek Gmin Wiejskich RP apeluje, aby przynajmniej na czas trwania epidemii, Minister Zdrowia wprowadził w trybie pilnym w punkach aptecznych pełną dostępność leków o kategorii Rx z wyłączeniem substancji psychotropowych i narkotycznych.

W każdej gminie choć działa punkt apteczny, to dostępne są tam zazwyczaj tylko podstawowe leki. Natomiast, po preparaty ,,na poważniejsze choroby” trzeba jechać do miasta, co w okresie pandemii stanowi problem dla wielu starszych mieszkańców wsi.

– Ich funkcjonowanie w normalnych czasach jest istotnym wsparciem systemu ochrony zdrowia, realizowanym przede wszystkim przez POZ-ety. Stanowią też znaczną wyrękę dla osób starszych. Ponieważ asortyment medykamentów dostępnych w punktach aptecznych jest naturalnie ograniczony, zmusza to szereg pacjentów do podróży do aptek miejskich - mówi portalowi wrp.pl Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący ZGW RP.

Jak tłumaczy, ze względu na coraz to ostrzejsze ograniczenia w zakresie przemieszczania się ludności oraz drastycznie ograniczony transport publiczny, dostęp do aptek z pełnym asortymentem leków dla wielu ludzi mieszkających w oddalonych wsiach staje się problematyczny, wręcz niemożliwy.

- Stąd nasz apel o czasowe rozszerzenie asortymentu leków dostępnych w punktach aptecznych nabiera szczególnego znaczenia - wskazuje Iwaniuk.

