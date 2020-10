Apel: przyznajmy tym lekarzom prawo wykonywania zawodu

Mamy ponad 1600 lekarzy, absolwentów uczelni medycznych, posiadających dyplom lekarski, a ze względu na niezdany Lekarski Egzamin Końcowy, nie posiadają oni prawa wykonywania zawodu. Wykorzystajmy ich do pracy w czasie pandemii - apeluje Śląska Izba Lekarska.

"Zgodnie z aktualnymi danymi Centrum Egzaminów Medycznych, mamy w Polsce do dyspozycji ponad 1600 lekarzy, absolwentów uczelni medycznych, posiadających dyplom lekarski, a ze względu na niezdany Lekarski Egzamin Końcowy, nie posiadają oni prawa wykonywania zawodu. Wydaje się, że najbardziej rozsądnym wyjściem jest zmiana przepisów, umożliwiająca przyznanie tym lekarzom prawa wykonywania zawodu i skierowanie ich do pracy w trybie pilnym" - napisał w liście otwartym do ministra zdrowia prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Tadeusz Urban.

Przypomina, że podobne rozwiązania były już przyjęte w przypadku egzaminów specjalizacyjnych.

"Drugim problemem jest konieczność ochrony pracującego w szpitalach personelu. Należy zmienić tryb przyjęć planowych tak, aby pacjent, po założeniu dokumentacji medycznej i pobraniu wymazu w kierunku SARS-CoV-2 mógł w trybie przepustki oczekiwać w domu na potwierdzenie ujemnego wyniku, po czym wracałby niezwłocznie do oddziału szpitalnego. Taki tryb postępowania wymagałby jednoznacznego zalecenia i akceptacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia" - informuje w liście.

Dzisiaj stosowana procedura pobierania wymazów u pacjentów już przebywających w szpitalu, w przypadku potwierdzenia infekcji u któregokolwiek z nich, powoduje konieczność odsunięcia od pracy całej rzeszy personelu, z którym miał kontakt, a nawet zamknięcia oddziału.

