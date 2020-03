Apel zawodów medycznych do środowiska lekarskiego

Nie przepisujcie leków na zapas, na później. W sytuacji, kiedy wszyscy będą chcieli zrobić zapasy na rok lub dłużej, mogą nam grozić braki w zaopatrzeniu. Nie przepisujcie też leków na wszelki wypadek - apelują przedstawiciele zawodów medycznych do lekarzy.

Przyjmijcie nasze serdecznie podziękowania i słowa uznania za współpracę w tym trudnym czasie. Wszystkie zawody medyczne stanowią dziś jeden zespół. Aby ułatwić wszystkim zawodom medycznym walkę z epidemią COVID-19 zwracamy się do Was z prośbą o przestrzeganie kilku prostych zaleceń - napisały organizacje w apelu do lekarzy.

W okresie walki z epidemią COVID-19 bardzo ważne jest ograniczenie badań profilaktycznych do tych, które są konieczne wymagane do bieżącego diagnozowania. Badania okresowe mogą zaczekać kilka tygodni. Laboratoria diagnostyczne i tak pracują pełną parą. Pacjenci zgłaszający się na badania stanowią potencjalne źródło dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

- Nie przepisujcie leków na zapas, na później. W sytuacji, kiedy wszyscy będą chcieli zrobić zapasy na rok lub dłużej, mogą nam grozić braki w zaopatrzeniu. Nie przepisujcie też leków na wszelki wypadek. Najprawdopodobniej wiele z nich i tak ostatecznie, po upływie daty przydatności, trafi do kosza - proszą.

- Mamy nadzieję, że władze publiczne i społeczeństwo docenią nie tylko Waszą pracę, ale również wysiłek i zaangażowanie pozostałych zawodów medycznych na rzecz zminimalizowania skutków stanu epidemicznego - dodają.