Aplikacja POLCOVID-19: kto najczęściej stosował się do zasad izolacji?

Stworzona przez polskich naukowców bezpłatna aplikacja webowa POLCOVID-19 miała za zadanie pomóc Polakom w przeprowadzeniu samooceny swojego stanu zdrowia bez wychodzenia z domu. Na podstawie wypełnionych ankiet w aplikacji (dotyczących zaobserwowanych objawów) powstała wirtualna mapa, która pokazała występowanie objawów mogących wskazywać na zakażenie koronawirusem w najbliższej okolicy (np. na poziomie miasta czy powiatu).

Ponieważ użytkownicy odpowiadali także na pytania dotyczące podejmowanych aktywności, naukowcy byli w stanie je połączyć i wyciągnąć pewne wnioski z otrzymanych w ten sposób danych.

Użytkowników aplikacji pytano m.in. o występowanie objawów charakterystycznych dla COVID-19. Dane za okres 7 kwietnia – 15 czerwca 2020 r. pokazują, że wśród użytkowników aplikacji POLCOVID-19, deklarujących, że nie widzą konieczności izolowania się i nie zamierzają rezygnować z dotychczasowych aktywności społecznych, aż 21% stanowiły osoby, które wskazywały na wystąpienie gorączki lub stanu podgorączkowego.

Przełożenie na wyniki miał także wybierany przez użytkowników sposób transportu. 27% osób przemieszczających się transportem publicznym stanowiły osoby deklarujące w ankiecie występowanie kaszlu. Jest to istotnie wyższy wynik w porównaniu z innymi, indywidualnymi środkami transportu (zalecanymi w okresie izolacji). Dla samochodu odsetek ten nie przekraczał 15%.



Na izolację zdecydowały się zwłaszcza osoby starsze, powyżej 60. roku życia. Ta grupa znacząco ograniczyła kontakty społeczne. Tylko 4% z nich deklarowało w ankiecie POLCOVID, że wychodziło do sklepu czy apteki równie często jak przed epidemią, a aż 30% nie wychodziło z domu w ogóle lub wychodziło sporadycznie, unikając skupisk ludzi.

Co ciekawe, wysokie wskaźniki izolacji były zauważalne także w grupie młodzieży. Aż 68% osób młodych, między 15 a 19 rokiem życia ograniczyło wychodzenie z domu do minimum, co było najprawdopodobniej spowodowane zakazem wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.

Najmniej zdyscyplinowaną pod kątem przestrzegania zasad izolacji grupą społeczną okazały się osoby między 40 a 49 rokiem życia. Tylko 18% osób z tej grupy na pytanie „Jaki zasięg kontaktów z innymi osobami zachowujesz w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego?” zaznaczyło odpowiedź „wcale nie wychodzę” lub „wychodzę sporadycznie, ale unikam skupisk ludzi”.

Aplikacja została stworzona przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz firmy IMAGENE.ME.