Apteczne Punkty Szczepień. Jest ich już 377. Jak się zapisać na szczepienie w aptece?

Już w 377 aptekach ogólnodostępnych można zaszczepić się przeciwko covid-19. Resort zdrowia przygotował interaktywną mapę z adresami tych placówek.

Według danych udostępnionych przez Ministerstwa Zdrowia najwięcej placówek będących Aptecznymi Punktami Szczepień znajduje się w województwie małopolskim (60 placówek), łódzkim (43 placówki), wielkopolskim (41 placówek) i śląskim i (41 placówek).

Najmniej z nich usytuowanych jest w województwie warmińsko-mazurski (6 placówek).

Jak się zapisać na szczepienie w aptece?

Osoby chcące skorzystać ze szczepienia przeciw koronawirusowi w Aptecznym Punkcie Szczepień, mogą zapisać się na dogodny dla siebie termin na 4 sposoby:

- dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię – 989

- rejestrując się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu gov.pl za pomocą lub bez Profilu Zaufanego

- wysyłając SMS pod numer 64 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie i zapisując się poprzez system rejestracji

- kontaktując się bezpośrednio z wybranym Punktem Szczepień

Mapa z namiarami na szczepiące apteki

Aby znaleźć najdogodniejszy dla siebie Punkt Szczepień, Ministerstwo Zdrowia przygotowało mapę lokalizacji placówek wraz z danymi teleadresowymi.

Dane są na bieżąco aktualizowane, a liczba dostępnych Aptecznych Punktów Szczepień będzie stopniowo rosła.

Nabory aptek, które chcą wziąć udział w Narodowym Programie Szczepień od 15 czerwca br. prowadzą Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach programu, farmaceuci posiadający odpowiednie uprawnienia i pracujący w zakwalifikowanych aptekach będą wykonywać szczepienia pacjentów przeciw COVID-19. Zgłoszenie można złożyć elektronicznie.

Warunki dla aptek przystąpienia do programu szczepień

Kwalifikację do udziału w programie szczepień otrzymają apteki, które mają aktywny status w Rejestrze Aptek. Ponadto apteka, która:

- jest podłączona do Systemu P1, prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ), oraz zadeklaruje używanie systemów informatycznych do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji;

- spełnia wszystkie wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniach w sprawach wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki oraz szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki;

- prześle formularz zgłoszeniowy do programu łącznie z załącznikami.