Aptekarz Polski: pandemia SARS-CoV-2 a nowa rola apteki

Projekt Ustawy o Zawodzie Farmaceuty przewiduje podstawy rozwiązań opieki farmaceutycznej, związanej z nią recepty kontynuowanej i definiuje usługi farmaceutyczne (fot. archiwum)

Polska apteka stanowi jaskrawy kontrast do aptek w innych krajach europejskich. Patrząc na to, jakie kompetencje i uprawnienia mają nasi koledzy, musimy dobrze i merytorycznie wykorzystać przynajmniej to, co obecnie nam umożliwiono - pisze mgr farm. Karolina Wotlinska-Pelka.

- 20 lat temu w USA wprowadzano z pewnymi oporami szczepienia w aptekach. Teraz w podobny sposób wprowadza się testy serologiczne. Niektóre apteki już oferują testy na HIV-1 i HIV-2, HCV oraz testy na grypę A i B z protokolarną farmakoterapią oseltamiwirem przy wyniku pozytywnym. Rola apteki wydaje się ewoluować dalej niż opieka farmaceutyczna, która wygląda już jak klasyczny model, coś oczywistego - pisze farmaceuta w artykule pt. "Pandemia SARS-CoV-2 a nowa rola apteki" w najnowszym wydaniu "Aptekarza Polskiego". Rola aptek w wielu krajach zmienia w kierunku diagnostyczno-terapeutycznym. UK wprowadza szerokie możliwości preskrypcyjne dla farmaceutów po stosownym przeszkoleniu, z powodzeniem funkcjonują farmaceuci kliniczni, a przyszłością wydaje się być farmakogenetyka, czyli terapia spersonalizowana obejmująca zlecanie testów farmakogenetycznych, interpretowanie wyników badań i projektowanie specyficznych dla pacjenta schematów leczenia i dawkowania. W Polce nie mamy podstaw prawnych do rozwijania opisanych powyżej możliwości. Projekt Ustawy o Zawodzie Farmaceuty przewiduje podstawy rozwiązań opieki farmaceutycznej, związanej z nią recepty kontynuowanej i definiuje usługi farmaceutyczne, ale trudno przewidzieć jego dalsze losy. Na rozporządzenie definiujące katalog czynności diagnostycznych, jakie można wykonać w aptece, czekamy już kilkanaście lat. Zachodzi obawa, że nim w polskiej aptece zmierzymy pacjentowi zgodnie z prawem ciśnienie, to kraje oszczędniej gospodarujące finansami zdążą postawić na spersonalizowaną genetycznie terapię. Niestety leki się starzeją i dewaluują, a znaczenia nabiera strefa leków biologicznych. Polska apteka stanowi jaskrawy kontrast do innych europejskich. Patrząc na to, jakie kompetencje i uprawnienia mają nasi Koledzy, musimy dobrze i merytorycznie wykorzystać przynajmniej to, co obecnie nam umożliwiono. Więcej: http://www.aptekarzpolski.pl/

Retransmisja sesji: Nie chodzi o gadżety, czyli aplikacje i urządzenia mobilne dla zdrowia

