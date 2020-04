Aptekarze powiatu rawickiego ponownie piszą do starosty

To nie właściciel lub pracownik apteki, a instytucje państwowe są odpowiedzialne za środki do zwalczania epidemii. Tych środków prawie nie mamy. Nie dostarczyli ich także ani rada powiatu ani wojewoda. Nawet nie zapytali, jak mogą nas wspomóc. Misją i etyką nie da się zwalczyć koronawirusa, ani za nie kupić sprzętu ochronnego - piszą aptekarze.

Aptekarze powiatu rawickiego napisali kolejny list do starosty rawickiego:

13. marca 2020 r. przekazaliśmy Państwu nasz list otwarty, w którym jasno wytłumaczyliśmy, dlaczego dyżurową Uchwałę nr XIX/151/20 Rady Powiatu Rawickiego uważamy za niewykonalną. Jednocześnie zadeklarowaliśmy, że jesteśmy gotowi dyżurować w godzinach, które uważamy za realnie możliwe, czyli 22:00-24:00.

Pod koniec naszego listu zawarliśmy istotne pytania, które poniżej przywołujemy.

"Przypominamy, że w lutym 2019 r. w Pleszewie, w drugiej dobie dyżuru zmarł lekarz-kardiolog. Rada Powiatu Rawickiego ustaliła dyżury 24-godzinne, trwające 7 dób w tygodniu. Czy sytuacja z Pleszewa musi się powtórzyć, by zrozumieć absurdalność i niewykonalność dyżurów? Czy pomyłka aptekarza wynikająca z nieuchronnego przemęczenia będzie czymś nieoczekiwanym? Czy Rada Powiatu oraz mieszkańcy chcieliby skracania godzin pracy lub likwidacji aptek, jako skutku próby realizacji niewykonalnych oczekiwań wojewody oraz Rady Powiatu? Czy obecny stan zagrożenia epidemicznego ma się pogorszyć na skutek nieuchronnego bankructwa aptek, spowodowanego chorym personelem i nieopłacalnością dyżurowania? Czy zmniejszenie liczby aptek i aptekarzy poprawi mieszkańcom powiatu dostęp do leków"?

Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się w sposób błyskawiczny, co doprowadziło w Polsce do szeregu niekorzystnych skutków, w tym w obszarze szeroko pojętej ochrony zdrowia. Zaczęły być zamykane SOR-y, oddziały szpitalne, a nawet całe szpitale. Także apteki mocno odczuły wpływ koronawirusa.

83% farmaceutów pracujących w aptekach, czyli aptekarzy, stanowią kobiety. To one najczęściej zostały zmuszone okolicznościami, by skorzystać z urlopów opiekuńczych wynikających z ustawy o zwalczaniu COVID 19. Drastyczne zmniejszenie liczby aptekarzy, wymusiło kolejne działania właścicieli aptek. By utrzymać funkcjonowanie apteki, podzielono personel na zmiany, które nie mogą się stykać ze sobą. W międzyczasie apteki są dezynfekowane. Celem jest zminimalizowanie prawdopodobieństwa zamknięcia apteki z powodu kwarantanny lub choroby personelu i dezynfekcji całkowitej. Oznaczałoby to unieruchomienie apteki, a więc sytuację, przed którą ostrzegaliśmy: brak dostępu do leków.