Apteki poradzą sobie z ofensywą grypy i COVID-19 na jesieni?

Na koniec 2020 r. sprzedaż krajowego rynku aptecznego wyniesie 37,2 mld zł, czyli tyle, co rok temu, natomiast szacowana wartość refundacji sięgnie 9,4 mld zł, co oznacza niespełna 1-proc. spadek względem 2019 r. – prognozuje firma doradczo-badawcza PEX PharmaSequence.

Narastająca w trakcie pierwszego półrocza sprzedaż na rynku aptecznym sięgnęła 18,8 mld zł (+2,9 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku).

Z danych PEX PS wynika, że w lipcu średnia cena detaliczna leku wyniosła 22,8 zł, a przeciętna marża aptek przekroczyła 24 proc.

Obrót statystycznej placówki wyniósł w lipcu 217 tys. zł i był to wzrost o niespełna 1 proc. względem analogicznego okresu 2019 r. W porównaniu z poprzednim miesiącem wartość sprzedaży zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach, ale w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. – we wszystkich zanotowano spadek.

Z danych PEX PS za 16 dni sierpnia wynika, że rynek skurczył się o 7,5 proc. względem 2019 r., a spadek względem pierwszych 16 dni lipca był jeszcze większy i wyniósł prawie 11 proc.

Jak wskazuje "Rzeczpospolita", niebagatelny wpływ na sytuację rynku aptecznego ma Covid-19.

– Oswajamy się z pandemią, a za progiem „multidemia", czyli połączenie efektów sezonu przeziębień, typowego dla jesieni i zimy, oraz Covid-19, jak się okazało – „bezsezonowego" – komentuje Jarek Frąckowiak, prezes spółki PEX PharmaSequence.

Jak przewiduje, "jeżeli (w przypadku produktów przeciwprzeziębieniowych i/lub wspierających odporność na przeziębienie) zmagazynowane w trakcie pierwszej fali Covidu produkty nie posłużą do „obsługi" multidemii, to sprzedaż na rynku aptecznym wzrośnie".

