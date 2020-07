Apteki w czasie pandemii: MZ nie otrzymał sygnałów o nagannych praktykach

Resort nie był informowany o tego typu przypadkach przez organy kompetentne (Fot. Archiwum)

Do Ministerstwa Zdrowia nie docierały sygnały o nieodpowiednich praktykach aptek, które miały być stosowane we wczesnym okresie pandemii COVID-19. Resort otrzymywał jedynie zgłoszenia dotyczące w szczególności ograniczeń w dostępie do niektórych produktów.

W połowie czerwca br. posłanka Iwona Michałek zwróciła uwagę w interpelacji do ministra zdrowia, na jej zdaniem, niewłaściwe praktyki, jakie miały stosować niektóre apteki we wczesnym okresie pandemii COVID-19. Jak podała, apteki miały dopuścić się fałszowania dokumentacji, ograniczania sprzedaży wówczas trudno dostępnych żeli antybakteryjnych bądź ich sprzedawania w pakiecie z suplementami diety, sugerując, że mają rzekomo właściwości zwiększające odporność na koronawirusa. Apteki miały też wydawać leki na receptę pacjentom, którzy jej nie posiadali. Posłanka zapytała ministra zdrowia, czy do resortu napływają sygnały o tego typu praktykach. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w odpowiedzi informuje, że zgodnie z jego wiedzą takie sygnały nie docierały do Ministerstwa Zdrowia. - Kwestie te dotyczą obrotu detalicznego lekami i poniekąd reklamy suplementów diety w zakresie prezentowania ich w sposób niekorespondujący z ich faktycznym przeznaczeniem. W zakresie tych dwu obszarów tematycznych Minister Zdrowia nie jest organem kompetentnym, a poza tym nie był również informowany o tego typu przypadkach przez organy faktycznie kompetentne. Nadzór nad obrotem lekami oraz m.in. wyrobami medycznymi na poziomie detalicznym sprawują wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni, którzy w ramach administracji zespolonej podlegają wojewodom, jak również Narodowy Fundusz Zdrowia – w zakresie refundacji. Minister Zdrowia nie identyfikuje sygnałów od wojewodów, czy Funduszu, które dotyczyłyby zjawisk, czy praktyk, o których pisała pani poseł - wskazuje wiceminister. - Odnośnie problematyki prezentacji suplementów diety, kompetencje leżą po stronie właściwych organów inspekcji sanitarnej, która również nie sygnalizowała wskazanego problemu w tym zakresie - dodaje Miłkowski.

