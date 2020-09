Apteki w systemie szczepień przeciwko grypie? MZ: obecnie nie jest to procedowane

Rynek Zdrowia zapytał ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, czy w obecnej sytuacji w związku z pandemią uwzględniane jest rozszerzenie kompetencji do wykonywania szczepień w aptekach. Minister przyznał, że obecnie nie jest to procedowane, ale zaznaczył, że osobiście jest zwolennikiem wprowadzenia opieki farmaceutycznej.

Resort zdrowia także zaleca szczepienia przeciwko grypie. Sami ministrowie zdrowia - wcześniej Łukasz Szumowski, a teraz nowy minister Adam Niedzielski - deklarują, że sami się zaszczepią. Podkreślają, że więcej osób będzie miało możliwość skorzystać z tej profilaktyki na preferencyjnych warunkach.

- Minister zdrowia 14 sierpnia 2020 roku polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia przekazanie podmiotom wykonującym działalność leczniczą i posiadającym umowę z Funduszem środki finansowe z przeznaczeniem na finansowanie szczepień ochronnych przeciw grypie. Wysokość finansowania kosztu pojedynczego szczepienia przeciw grypie została określona przez AOTMiT na kwotę 50,86 zł i obejmuje: kwalifikację lekarską uwzględniającą przeciwwskazania do szczepień i ocenę ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych, wykonanie szczepienia przez lekarza lub pielęgniarkę oraz cenę szczepionki - przekazuje nam rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Dodaje: - Od 1 marca 2020 r. obowiązuje obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, w którym znajduje się szczepionka przeciw grypie VaxigripTetra, objęta refundacją we wskazaniu: dla dorosłych do 65 roku życia z chorobami współistniejącymi, np. z chorobami metabolicznymi, kardiologicznymi, oddechowymi, po transplantacjach i dla kobiet w ciąży. Będzie objęta 50% refundacją, podobnie szczepionka donosowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Osoby powyżej 75 lat skorzystają ze szczepienia bezpłatnie.

Czy szczepionek wystarczy?

Minister zdrowia Adam Niedzielski wskazuje, że pierwsze partie szczepionki już spływają do hurtowni. - W tej chwili mamy potwierdzoną gotowość do dostawy blisko 1,8 mln szczepionek, pracujemy nad kolejnymi. Tak naprawdę mamy bardzo realną perspektywę na kolejne 200 tys. tak, żeby dobić do liczby 2 mln – mówi minister.