Apteki: wpierw szczepienia na covid-19, potem na grypę?

Michał Dworczyk: Mamy nadzieję, że wkrótce w aptekach będą prowadzone również szczepienia przeciw grypie.

- Apeluję do wszystkich środowisk o włączenie się w przekonywanie do szczepień. Widzimy wyraźne zmniejszenie liczby osób, które się rejestrują na szczepienie. To bardzo duże wyzwanie które stoi przed nami wszystkimi. #SzczepimySię - apelował minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, podczas konferencji prasowej (24 czerwca).

Dodał, że we współpracy z Polską Radą Centrów Handlowych rząd wypracował wytyczne dot. szczepień w galeriach: Uruchomiliśmy 8 pilotażowych punktów i jesteśmy w trakcie rozmów z kolejnymi placówkami.

Szczepienia w aptekach: wpierw covid-19, potem grypa?

- Mamy nadzieję, że wkrótce w aptekach będą prowadzone również szczepienia przeciw grypie - powiedział minister Dworczyk.

- Szczepienia w aptekach uruchomiliśmy w czerwcu. Do tej pory ok. 450 aptek włączyło się do programu i tutaj też apeluję do farmaceutów o włączanie się do Narodowego Programu Szczepień. Nabór jest otwarty i ciągły - przypomniał.

Już 27 mln Polaków jest zaszczepionych

- Dobrą informacją jest fakt, że wczoraj przekroczyliśmy 27 milionów wykonanych szczepień. Pierwotny cel to było 20 mln do końca czerwca - poinformował.

Kontynuował: - Im roczniki młodsze tym mniej zapisanych lub zaszczepionych. To musi nas motywować, żeby przekonywać do szczepień. Apelujemy o rejestrację i szczepienie się. To zadanie dla nas wszystkich. Musimy zintensyfikować wysiłki, by uniknąć kolejnej fali.

- W grupie powyżej 70 r. ż. mamy 77% osób zarejestrowanych lub zaszczepionych - to dobry wynik, ale daleko niesatysfakcjonujący. Liczymy, że nasze działania wpłyną na podwyższenie odsetka zaszczepionych. W grupie 60-69 lat to jest 66%.