Automatyzacja, robotyzacja i narzędzia chmurowe: takie zmiany w fabryce leków Adamedu

Adamed jest na półmetku pierwszego etapu inwestycji w Centrum Produkcyjno-Logistyczne. Robotyzacja centrum ma zwiększyć zdolności produkcyjne z 2 do 4 mld tabletek w 2027 roku.

5 lipca br. na jednej ze ścian Centrum Produkcyjno-Logistycznego (CPL) w Pabianicach zawisła symboliczna wiecha, co oznacza zakończenie jednego z etapów inwestycji firmy farmaceutyczno-biotechnologicznej Adamed.

Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 300 mln zł w ciągu 5 lat.

Inwestycja zakłada zwiększenie mocy i możliwości produkcyjnych oraz zdolności magazynowych, automatyzację i rozwój możliwości pakowania z jednoczesnym unowocześnieniem tych procesów.

Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie wyższego poziomu robotyzacji oraz zwiększenie zdolności centrum produkcyjnego – z 2 mld tabletek produkowanych w 2020 roku do 4 mld w 2027 roku.

W dekadę podwojono produkcję leków

Od czasu zakupu Polfy Pabianice w 2010 roku Adamed dwukrotnie zwiększył skalę produkcji – zakłady w Ksawerowie i Pabianicach dziesięć lat temu wytwarzały ok. 1 mld tabletek, dzisiaj – 2 mld.

Polska firma zbudowała również strefę High Potent dla leków, które wymagają specjalnego nadzoru i ochrony oraz otworzyła w 2017 roku Obszar Pilotażowej Produkcji R&D (Pilot Plant). Pozwoliło to na przyspieszenie i usprawnienie procesów badawczo-rozwojowych.

Od lipca ubiegłego roku rozbudowuje swoje Centrum Produkcyjno-Logistyczne. Nowy magazyn ma powstać w pierwszym kwartale 2022 r., a pakownia w drugim kwartale 2022. Równolegle do prac budowlanych do roku 2026 roku Adamed będzie realizować także procesy dotyczące digitalizacji, w tym robotyzacji i automatyzacji. Finał inwestycji planowany jest na koniec 2026 roku.

Narzędzia „chmurowe” w celu szybkiej reakcji łańcucha dostaw na zmiany rynkowe

Koszt rozbudowy to ponad 300 mln zł zainwestowanych w ciągu najbliższych pięciu lat - dzięki temu Adamed będzie mógł podwoić swoje dotychczasowe moce produkcyjne.

Konsekwencją wzrostu produkcji będzie zwiększenie zdolności CPL w zakresie pakowania, magazynowania oraz kontroli jakości wytwarzanych leków, które stanowią integralną część procesu produkcyjnego. Wprowadzone usprawnienia pozwolą na efektywny i skuteczny proces planowania operacji, co przełoży się na standaryzację procesów jakościowych, wytwarzania i logistyki.

Centrum Produkcyjno-Logistyczne Adamedu będzie również bardziej nowoczesne, dzięki zastosowanym najnowszym technologiom z zakresu upraszczania, automatyzacji i robotyzacji.

Będą to m.in. narzędzia „chmurowe” w celu szybkiej reakcji łańcucha dostaw na zmiany rynkowe, autonomiczne lub półautonomiczne linie do przygotowania prób do badań produktów, inteligentne systemy zarządzania magazynem i infrastrukturą budynkową czy roboty do paletyzacji.

Od 2001 roku Adamed przeznaczył na inwestycje i działalność B+R 1,7 mld zł, a w ostatnich latach inwestycje na terenie Polski wynosiły średnio 130 mln zł rocznie.