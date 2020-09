Badanie: pandemia pozwoliła dostrzec zawód farmaceuty

Podczas pandemii koronawirusa farmaceuta w social media wymieniany jest jako jeden z niezbędnych zawodów. Znacząco wzrosła liczba publikacji na temat farmaceutów - wynika z badania zleconego przez firmę Solgar.

Farmaceuci musieli w tym roku stanąć na pierwszej linii walki z pandemią. Wiosną, gdy większość Polaków miała obowiązek pozostania w domu, to między innymi apteki były otwarte, gwarantując dostęp do środków ochrony zdrowia. Miało to znaczący wpływ na dostrzeganie zawodu farmaceuty.

Na zlecenie firmy Solgar Polska, Newspoint przeanalizował więc 93 000 wzmianek w mediach społecznościowych oraz 10 758 artykułów w portalach (marzec-sierpień 2019 i analogiczny okres 20200).

Z badań wynika, że liczba publikacji na temat farmaceutów w portalach w badanym okresie 2020 była o prawie 70% wyższa porównując to z badanym okresem rok wcześniej. Zależność ta była jeszcze wyższa w social media. Ukazało się tam ponad 2,5 razy tyle publikacji w porównaniu do ubiegłego okresu.

Wzrost w publikacjach w portalach zaobserwowano w czerwcu, natomiast w social media w sierpniu. Wówczas słowa farmaceuta/aptekarz padały częściej w trakcie dyskusji o tym, czy dzieci powinny iść do szkół.

Z analizy wynika też, że zmianie uległy miejsca publikacji. Od marca do sierpnia 2019 r. o farmaceutach najczęściej pisały serwisy tematyczne poświęcone zdrowiu, farmacji. W analogicznym okresie tego roku aptekarze trafili do portali ogólnoinformacyjnych o większym zasięgu. Wraz z pojawieniem się zagrożeniem koronawirusem farmaceuci zaczęli się pojawiać w rozmowach w mediach społecznościowych na temat bezpieczeństwa, maseczek, zarażenia.