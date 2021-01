Badanie serologiczne na własną rękę gorsze niż te w ramach systemu?

Pomysł, by różnicować status osób, które są zaszczepione od tych bez szczepienia wywołuje dyskusje. Alternatywą dla braku szczepienia mogłoby być okazanie negatywnego wyniku testu. Tylko jakiego?

Pojawiają się pomysłu, by różnicować osób zaszczepionych od niezaszczepionych. Jednak sytuacja, kiedy „tylko zaszczepieni mieliby uproszczony dostęp do pewnych świadczeń medycznych”, naruszałaby zasadę równości. - Takie rozwiązanie można by rozważać, ale i tak w bardzo ograniczonym zakresie, jak już szczepionki będą powszechnie dostępne - podkreśla Jolanta Budzowska z kancelarii ''Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni”.

Problemem jest to, że możliwość zaszczepienia się niestety jest ograniczona. - Ale jeżeli mielibyśmy alternatywę do szczepień, czyli np. możliwość wykazania się negatywnym wynikiem testu, to według mnie byłoby to w porządku - dodaje.

Do ministerstwa zdrowia trafiła petycja, która wskazuje jednak na kolejny problem - które testy dają taką opcję?

"Zwracam się z prośbą o uwzględnienie w najnowszym i późniejszym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zwolnienia z kwarantanny również osób ze stwierdzonym przebyciem choroby SARS-CoV-2 na podstawie testu serologicznego (przeciwciała IgM i IgG)" - napisał autor petycji.

"Uważam, że sprowadzanie takiego przywileju praktycznie jedynie do osób, które otrzymały decyzję administracyjną ma charakter dyskryminacyjny w stosunku do osób, które przechodziły tę chorobę na tyle skąpoobjawowo, że nie zostały skierowane na badanie, a po okresie samoizolacji przeprowadziły badanie serologiczne na własną rękę" - dodaje.

Jego zdaniem, w sensie systemowym właściwym byłoby uznanie, że wszyscy, którzy przeszli chorobę i w związku z tym są odporni, powinni być zwolnieni z odbywania kwarantanny. Ograniczenie takiego rozwiązania jedynie do osób, które otrzymały administracyjne nakazy izolacji lub byli na tyle ciężko chorzy, że trafili do szpitala ma charakter dyskryminacyjny i dlatego proszę o wyrównanie szans dla wszystkich, którzy są w stanie potwierdzić badaniami swoje zakażenie.