BCC: konieczna jest rewizja wysokości marż aptecznych na leki refundowane

Tarcza antykryzysowa dla jednostek zdrowia, reforma Głównej Inspekcji Sanitarnej oraz rozszerzenie uprawnień farmaceutów to priorytety w ochronie zdrowia - ocenia BCC.

– W przypadku ochrony zdrowia, rząd niestety nie zaproponował dotąd pakietu rozwiązań, jak zrobił to w odniesieniu do pozostałych gałęzi gospodarki (tarczy antykryzysowej dla jednostek zdrowia), który pozwoliłby jednostkom ochrony zdrowia złagodzić wielopłaszczyznowe skutki pandemii oraz planować racjonalnie działania przynajmniej do końca tego roku–mówi Anna Janczewska, minister ochrony zdrowia w Gabinecie Cieni BCC.

– Zauważalny w ostatnich miesiącach spadek wpływu składek zdrowotnych do NFZ będzie potęgował zjawisko pogłębiającego się kryzysu w ochronie zdrowia. Ta sytuacja pokazuje, że rząd nadal nie tylko nie dotrzymuje danego słowa o priorytetowym rozwiązywaniu nabrzmiałych problemów ochrony zdrowia, ale jeszcze w dobie koronawirusa, poprzez brak stosownych planów pomocy, problemy te pogłębia – podkreśla minister w Gabinecie Cieni BCC.

– Pozytywne działania w ostatnim czasie to powołanie nowego Zespołu Parlamentarnego ds. Suwerenności lekowej Polski, który mana celu m.in. wskazać rozwiązania prawne, które przyczynią się do zwiększenia produkcji leków w Polsce i wzmocnienia suwerenności lekowej kraju. Także zapowiedziany przez Ministerstwo Zdrowia wzrost od 1 lipca wyceny procedur dla szpitali powiatowych, które najbardziej ucierpiały w wyniku koronawirusa. Decyzja ta w jakimś stopniu poprawi bardzo złą sytuację finansową większości tych szpitali – wyjaśnia Anna Janczewska.

Wskazuje priorytety do działania dla rządu:

1. Przedstawienie przez Ministerstwo Zdrowia programu tarczy antykryzysowej dla jednostek zdrowia, tak jak to zrobił rząd w odniesieniu do pozostałych gałęzi gospodarki.

2. Reforma zaniedbanej i niedofinansowanej przez dekady Głównej Inspekcji Sanitarnej. Pandemia Covid-19 pokazała jej wieloletnie zaniedbania, braki kadrowe i technologiczne oraz niedostateczny poziom finansowania GIS. Zanim wkroczymy w kolejne etapy epidemii COVID-19 konieczna jest głęboka analiza dotychczasowej działalności GIS i stosowne działania naprawcze, tak by w drugiej połowie roku była znacznie lepiej przygotowana do szybkiej i skutecznej reakcji na kolejna falę zachorowań.