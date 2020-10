BCC: w kolejnych budżetach trzeba zabezpieczyć środki do wdrożenia UoZF

To bardzo długo oczekiwana ustawa, która da możliwość wykorzystania w szerokim zakresie kompetencji farmaceutów. Powinna być uchwalona już od dawna, teraz trzeba to zrobić jak najszybciej, przy zachowaniu zasad konsultacji społecznych - mówi o UoZF BCC.

Najważniejszym priorytetem Ministerstwa Zdrowia, w ścisłej współpracy z premierem, powinno być maksymalne ograniczanie bezpośrednich i pośrednich skutków pandemii w oparciu o przemyślaną i ciągle konsultowaną z ekspertami ochrony zdrowia, strategię walki z COVID-19–uważa Anna Janczewska, minister ochrony zdrowia w Gabinecie Cieni BCC.

Organizacja wskazuje na pozytywy i zagrożenia dotychczasowych działań rządu.

Pozytywne: Powołanie na stanowisko ministra zdrowia dra n. ekon. Adama Niedzielskiego.

"Jak zwykle w takich sytuacjach, dajemy nowemu ministrowi duży kredyt zaufania, biorąc pod uwagę szczególnie jego dokonania jako prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a także umiejętności zarządcze, gotowość do słuchania, konsekwencję i wytrwałość. Z niecierpliwością czekamy na zapowiedź ze strony pana ministra przygotowania strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje reform systemowych, w tym zdefiniowanie nowej sieci szpitali i rozwiązania poprawiające jakość obsługi pacjenta" - informuje organizacja.

Za drugą pozytywną kwestię BCC uznała decyzję ministra zdrowia o możliwości nadrobienia przez jednostki ochrony zdrowia wykonania ryczałtów z 2020 roku do końca czerwca 2021r., w związku z koniecznością ograniczania świadczeń z powodu pandemii Covid-19. W przypadku braku takiej decyzji, jednostki miałyby obniżone stosownie kontrakty na 2021 rok.

Pozytyw nr 3. Rozpoczęcie w Sejmie prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty, która ma usankcjonować i uregulować opiekę farmaceutyczną w Polsce. To bardzo długo oczekiwana ustawa, która da możliwość wykorzystania w szerokim zakresie kompetencji farmaceutów i – co równie bardzo ważne – powinna być wsparciem dla systemu ochrony zdrowia borykającego się z coraz większymi brakami kadrowymi. Powinna być uchwalona już od dawna, teraz trzeba to zrobić jak najszybciej, przy zachowaniu zasad konsultacji społecznych. Środki niezbędne do wdrożenia tej ustawy należy zabezpieczyć w kolejnych budżetach ochrony zdrowia.