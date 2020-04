BCC: zaangażowanie ministra w walkę z COVID-19 jest wyjątkowe

W imieniu Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC i swoim własnym składam wyrazy głębokiego podziękowania i uznania dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, w tym również farmaceutów, którzy pracując w niezwykle trudnych warunkach walczą o zdrowie i życie pacjentów, narażając równocześnie swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich – mówi Marek Goliszewski, premier Gabinetu Cieni BCC.

Organizacja wskazuje pewne kierunki do działania.

Ministerstwo Zdrowia powinno pilnie zapewnić jednostkom ochrony zdrowia wystarczające dostawy artykułów osobistej ochrony dla personelu takich jak, maseczki, płyny dezynfekcyjne, kombinezony, gogle, i dla pacjentów testów RT-PCR oraz respiratorów. Mimo deklaracji MZ o dobrym przygotowaniu w tym zakresie, brak jest niestety potwierdzenia wystarczającego zabezpieczenia jednostek ochrony zdrowia, w tym aptek.

Dochodzą do nas niestety z różnych stron kraju alarmujące sygnały o poważnych brakach w zakresie tych produktów.

BCC postuluje też umożliwienie dostępu do badań na wykrycie obecności koronawirusa Sars-CoV-2 wszystkim obywatelom, którzy mają objawy wskazane w zaleceniach epidemiologicznych, a w szczególności pracownikom ochrony zdrowia, najbardziej narażonym na zarażenie.

Zaleca też podjęcie jak najszybciej decyzji o zezwoleniu na produkcję w Polsce środków do dezynfekcji powierzchni skóry w oparciu o przygotowane do tego i funkcjonujące już od wielu lat dwie specjalistyczne, polskie firmy. Brak ułatwień dla tych firm w dostępie do etanolu, w tym zniesienia akcyzy uniemożliwia niestety szybkie uruchomienie tej produkcji i dostarczenie natychmiast w ten sposób na rynek środków dezynfekcyjnych w liczbie 19 mln litrów miesięcznie. Jednostki ochrony zdrowia zgłaszają nieustannie poważne braki w zakresie specjalistycznych, dedykowanych dla ochrony zdrowia, środków do dezynfekcji.

Organizacja podsumowuje też dotychczasowe działania rządu. Zauważa wyjątkowe zaangażowanie ministra Łukasza Szumowskiego w walce o zminimalizowanie skutków pandemii koronawirusa.

Jakie widzi zagrożenia?

Wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia zakazu wypowiadania się na tematy związane z koronawirusem lekarzom pełniącym funkcję wojewódzkich konsultantów. Głos w sprawie epidemii mogą zabierać tylko konsultanci krajowi i to po wcześniejszej konsultacji z ministerstwem.

Wyraźny brak spójności pomiędzy komunikatami ministerstwa zdrowia o stanie zabezpieczenia jednostek ochrony zdrowia w produkty do walki z koronawirusem, a informacjami przekazywanymi bezpośrednio z tych placówek.