Bezpieczeństwo lekowe oczami farmaceutów: dystrybucja leków do aptek jest niezadowalająca

Z perspektywy aptek bezpieczeństwo lekowe nie wygląda dobrze. Apteki mają utrudniony dostęp do leków, pomimo tego, że jest to działalność regulowana i zgodnie z brzmieniem prawa farmaceutycznego apteki powinny otrzymywać produkty lecznicze w takiej ilości, w jakiej je zamawiają - mówi szefowa NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

- Mówiąc o bezpieczeństwie lekowym i dostępności do leków dla pacjentów w polskich aptekach ważne jest, by substancje do produkcji leków były w Polsce, by można było zabezpieczyć polskich pacjentów - mówiła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Lekowego i Rynku Aptecznego w Polsce (1 października):

"Z perspektywy aptek bezpieczeństwo lekowe nie wygląda dobrze. Apteki mają utrudniony dostęp do leków, pomimo tego, że jest to działalność regulowana i zgodnie z brzmieniem prawa farmaceutycznego, apteki powinny otrzymywać produkty lecznicze w takiej ilości, w jakiej je zamawiają.

Tak się nie dzieje. Na to składa się kilka przyczyn. W ostatnim czasie zauważyliśmy brak leków na rynku polskim, producenci nie dostarczali produktów leczniczych na rynek polski w takiej ilości, która by zabezpieczyła pacjentów kupujących leki w aptekach.

Po drugie, dystrybucja leków do aptek jest niezadowalająca. Z analiz, które prowadzimy wynika, że utrudniony dostęp mają apteki w małych miejscowościach, indywidualne, niezależne, nie będące w dużych sieciach aptek. Poprzez politykę hurtowni dostęp jest utrudniony.

To ma ogromne konsekwencje dla rynku aptecznego, bo jeżeli apteka w małej miejscowości czy na wsi nie może uzyskać dostępu do leków refundowanych, wówczas jej sytuacja ekonomiczna i rentowność zdecydowania spada. Spada też liczba osób odwiedzających te apteki. To jest powodem zamykania aptek w małych miejscowościach i na wsiach.

Kanał dystrybucji, jak dostawy bezpośrednie – też jest kontrowersyjny. Firmy prowadzące dystrybucję w ten sposób stygmatyzują, określają według swoich nie wiadomo jakich kryteriów listę aptek, do których leki szczególnie deficytowe trafiają bądź nie.

W związku z tym pacjenci, by otrzymać produkty deficytowe uskuteczniają nadal turystykę lekową. Co ma bezpośrednie przełożenie na kondycję aptek.

W czasie pandemii COVID-19 apteki miały zapasy przede wszystkim preparatów na przeziębienie i przeciw gorączkowych. W tych przypadkach nie mieliśmy problemów z zakupem. Mam nadzieję, że kiedy będzie następna fala pandemii, nie będziemy mieli problemów z ich zakupem.