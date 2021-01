Okręgowe Izby Aptekarskie rozpoczęły akcję koordynującą proces naboru chętnych do wykonywania szczepień, którzy po odpowiednim przeszkoleniu będą mogli czynnie zaangażować się w ten proces - informuje Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA.

"W związku z procedowaną przez rząd ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na skutek wprowadzenia której farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, zwracam się do Was z apelem o dołączanie do grona zaangażowanych w akcję pracowników medycznych" - napisała szefowa NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Przyjęta przez rząd strategia, która zakłada masową akcję szczepień polskiego społeczeństwa poprzez podanie szczepionki przeciw COVID-19, wymaga sprawnej koordynacji i odpowiednio przygotowanych kadr medycznych. W celu zapewnienia dostępu do szczepień szerokiemu gronu Polaków w możliwie najkrótszym czasie, niezbędne jest zaangażowanie także tych pracowników ochrony zdrowia, którzy do tej pory nie byli uprawnieni do ich wykonywania.

- W tym celu Wasze Okręgowe Izby Aptekarskie rozpoczęły akcję koordynującą proces naboru chętnych do wykonywania szczepień, którzy po odpowiednim przeszkoleniu będą mogli czynnie zaangażować się w ten proces - podkreśla.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia przed przystąpieniem do realizacji szczepień niezbędne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Według założeń, bezpłatne szkolenie będzie miało charakter hybrydowy tzn. złożony z części teoretycznej on-line oraz części praktycznej.

Część praktyczna zrealizowana zostanie przy współpracy z uczelniami, które prowadzą kształcenie na kierunku lekarskim, pielęgniarstwo lub położnictwo, natomiast Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego odpowiadać będzie za przygotowanie kursu. Szkolenie może rozpocząć się końcem lutego lub początkiem marca br. Na chwilę obecną nie ma natomiast ustalonego terminu rozpoczęcia wykonywania szczepień przez nasza grupę zawodową.

- Jeszcze raz gorąco zachęcam do czynnego włączenia się w akcję, licząc tym samym, że nasz wkład w to działanie przyczyni się do szybkiego i efektywnego zakończenia pandemii - dodaje Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.