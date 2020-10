Białystok: farmaceuci zmuszani przez urzędników do dyżurów. Non possumus

Prosimy o rozsądne podejście do realnego zagrożenia i wypracowanie kompromisu dotyczącego zapewnienia dostępności do usług farmaceutycznych poza normalnymi godzinami czynności apteki - apeluje białostocka ORA do samorządowych urzędników.

Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku wystosowała do starostów powiatów i prezydenta miasta pismo w sprawie żądania przez nich zabezpieczenia dostępności do usług świadczonych przez apteki poza normalnymi godzinami ich pracy.

"W związku z napływającymi informacjami od farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych, zmuszanych przez urzędników właściwych organów samorządu terytorialnego do zabezpieczenia całodobowo dostępności do usług farmaceutycznych oraz niepokojącymi wiadomościami dotyczącymi wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku żąda podjęcia działań zmierzających do wypracowania kompromisu pomiędzy aptekarzami a urzędnikami właściwych terytorialnie organów administracji samorządowej (starostowie, prezydenci miast oraz radni samorządowi)" - napisano.

"Naszą prośbę uzasadniamy pogarszającą się z dnia na dzień sytuacją epidemiologiczną związaną z dużymi wzrostami zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a co się z tym wiąże narażeniem naszych pacjentów i pracowników aptek oraz ich rodzin na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. Z naszych doświadczeń w pracy wynika, że większość pacjentów lekceważy obowiązek zakrywania nosa i ust w aptece oraz poza jej terenem w trakcie obsługi pacjenta przez okienko podawcze, co wynika z przeświadczenia pacjenta, że skoro jest poza apteką, przed okienkiem dyżurnym, to nie ma takiego obowiązku.

Aptekarze nie mają możliwości wyegzekwowania tego obowiązku, a jeśli podejmują takie działania to są często narażeni na wulgarne komentarze i wyzwiska. Obsługa przez okienko podawcze, ze względu na specyfikę przepływu powietrza z zewnątrz do wnętrza apteki, naraża aptekarza na realną możliwość zakażenia, w przypadku pacjenta z potwierdzonym testem w kierunku zakażenia SARS-CoV-2".

(...) Rada przypomina, że zakażony lub przebywający na kwarantannie farmaceuta nie może pracować. To ogranicza dostępność do usług.

(...) Nie chcemy, aby doszło do takich sytuacji, niebezpiecznych zarówno dla pacjenta jak i pracownika apteki, dlatego prosimy o rozsądne podejście do realnego zagrożenia i wypracowanie kompromisu dotyczącego zapewnienia dostępności do usług farmaceutycznych poza normalnymi godzinami czynności apteki.