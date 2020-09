Biomed Lublin o wynikach za pierwsze półrocze 2020

Przychody spółki w pierwszym półroczu 2020 r. wzrosły do 19,7 mln zł (+7% r/r). Jednocześnie zysk operacyjny wzrósł o 13 proc. do 2,24 mln zł. Poprawa ta to efekt lepszego miksu sprzedażowego - informuje w komunikacie Biomed Lublin.

Zwiększyła się również EBITDA Biomedu – z 4,9 mln zł do 5,2 mln zł, czyli o ok. 6 proc. rok do roku. W konsekwencji marża operacyjna biotechnologicznej spółki wzrosła do 11,4 proc., zaś marża EBITDA wyniosła 26,5 proc. Wynik netto spółki ukształtował się na poziomie 0,7 mln zł (+18% r/r).

Jeśli chodzi o strukturę przychodów, to warto zauważyć znaczny wzrost sprzedaży szczepionki BGC (+56% r/r) oraz Onko BGC (+116% r/r), a także Lakcidu (+58% r/r). Spadki zanotowano w przypadku Distreptazy (-24,4% r/r) oraz Gamma Anty-D (-28,4% r/r). Do wzrostu sprzedaży przyczyniły się głównie rynki zagraniczne. Ich udział w przychodach zwiększył się do 45 proc. wobec 33 proc. analogicznym okresem 2019 roku.

Drugi kwartał 2020 roku stał pod znakiem wielkich wyzwań organizacyjnych dla wielu pracodawców, w tym i Biomedu. Pandemia koronawirusa wymagała podjęcia w spółce rygorystycznych rozwiązań.

- Gdy został ogłoszony stan pandemii, podjęliśmy przede wszystkim liczne kroki mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wśród załogi. Niezwykle ważne było i jest nadal dla nas zachowanie ciągłości produkcji. W drugim kwartale br. pracowaliśmy znacząco inaczej. Opracowaliśmy procedury, które minimalizowały ryzyko zakażenia w zakładzie poprzez odseparowanie od siebie pracowników różnych zmian i działów - opisał Piotr Fic, członek zarządu Biomed Lublin ds. operacyjnych.

Dodał, że aktualnie wytwarzana jest pierwsza partia leku z osocza ozdrowieńców zawierającego przeciwciała anty SARS-CoV-2 do badan klinicznych.