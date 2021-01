Biostat: 3,7% pytanych chciałoby się zaszczepić w aptece

57,5% ankietowanych chciałaby mieć możliwość wyboru pomiędzy szczepionkami różnych producentów. Wprowadzenie przywilejów dla osób zaszczepionych w różnej formie popiera nawet połowa pytanych o to Polaków - wynika z badania Biostat.

W styczniowym sondażu CBR BioStat zapytano reprezentatywną ze względu na płeć i wiek grupę tysiąca Polaków o opinie związane ze szczepieniami przeciwko SARS-CoV-2. Ponad ¾ respondentów uważa, że wie jak działają szczepionki na COVID-19, jednak do wiedzy o tym, jakie skutki uboczne mogą wystąpić u zaszczepionych przyznaje się już tylko 56,3% pytanych.

Szczepienia przeciwcovidowego obawia się w sumie co drugi Polak, podczas gdy obaw nie zgłasza mniej niż co trzeci. Wyraźnie częściej do obaw przyznają się kobiety (w sumie 62,5%) niż mężczyźni (36,5%) oraz osoby w wieku poniżej 34 lat.

61,1% Polaków nie wie do której grupy szczepionych zostało zakwalifikowanych. Wśród uczestników badania, którzy uważają, że wiedzą, w której grupie zostaną zaszczepieni, 43,2% wskazuje na grupę 4, dalszych 25,7% na grupę 3, 12,9 % uważa, że należy do grupy 2, zaś 12,3% respondentów widzi się w grupie 1. Najmniejszy odsetek uczestników sondażu umiejscawia się w grupie 0.

Tylko 14,1% uczestników sondażu zarejestrowało się lub wyraziło chęć szczepienia się zapisując do kolejki. 53,1% ankietowanych nie rejestrowało się w żaden sposób, kolejnych 7,1% nie wiedziało, że istnieje taka możliwość. Wyraźnie częściej rejestrowali się mężczyźni (18,7%) niż kobiety (9,8%). Mniejszy odsetek panów (20,1%) niż pań (30,9%) nie zamierza ponadto zaszczepić się przeciw COVID-19. Im starsi respondenci, tym liczniej zgłaszają się do kolejki. Zapisał się już co piąty Polak w grupie wiekowej od 45 do 54 lat oraz 21,6% w wieku powyżej 55 lat.

Trzy czwarte Polaków nie zna nawet orientacyjnego terminu szczepienia przeciw COVID-19. Wśród uczestników styczniowego sondażu BioStat zaledwie 0,7% otrzymało już pierwszą dawkę.

Zaledwie jedna trzecia zapytanych Polaków orientuje się, gdzie odbędzie się szczepienie. Dla 46,2% najwygodniejsze byłoby szczepienie się u lekarza rodzinnego, w POZ, co dziesiąty chciałby zaszczepić się w szpitalu, zaś 7,9% skorzystałoby z punktu mobilnego, 5,7% z przychodni zakładowej, a 3,7% z pomocy farmaceuty w aptece.