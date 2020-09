Brak szczepionek p/grypie. GIS: firmy farmaceutyczne nie są świętymi Mikołajami

W poprzednim sezonie grypowym 100 tysięcy szczepionek zostało zmarnowanych. Jedynie 4,4 procent Polaków zaszczepiło się na grypę. Brytyjczyków ponad 60 procent. Obecna ilość jest więc poniekąd wypadkową poprzednich decyzji wynikającą z niskiego zainteresowania tą formą profilaktyki - powiedział Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas.

Jak powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, "po wciąż trwających rozmowach z koncernami farmaceutycznymi szacujemy, że oprócz 1 770 000 zamówionych szczepionek na rynek trafi dodatkowe 200 000 dawek". Milion 770 tys. sztuk preparatu zamówiły więc podmioty prywatne, 200 tys. zamówił rząd - doprecyzowuje "Gazeta Wyborcza".

- Nie mamy towaru, dostawy są przewidziane w październiku, ale biorąc pod uwagę osoby już zapisane w kolejce, najwcześniej w połowie października szczepionki będą dostępne - wskazuje pracownik jednej z sieci aptek w Krakowie.

W Warszawie prognozują natomiast, że najwcześniej dużą dostawę szczepionek apteki otrzymają z początkiem listopada.

Jak zapewnia jeden z producentów, Mylan, aktualny termin planowanej dostawy szczepionki przeciw grypie Influvac Tetra firmy Mylan do hurtowni farmaceutycznych to pierwszy tydzień października.

- Mamy świadomość, że w tym wyjątkowym czasie związanym z pandemią COVID-19 szczepienia przeciw grypie stały się przedmiotem zwiększonego zainteresowania w całej Europie. W związku z tym podaż szczepionki Influvac Tetra na polskim rynku będzie ograniczona - podała firma.

– Warto zauważyć, że w tym sezonie dostarczymy do Polski o 30% więcej niż w zeszłym roku, w sumie będzie to 1 mln 200 tysięcy dawek szczepionki VaxigripTetra. Wszystkie dawki są na bieżąco dostarczane do Polski, a ostatnie dostawy dotrą przed szczytem epidemicznym zachorowań na grypę – poinformowała z kolei Monika Chmielewska-Żehaluk z Sanofi Pasteur.

Szef GIS Jarosław Pinkas w wywiadzie dla "Dziennika Gazeta Prawnej" rekomendował, aby pacjenci szczepili się przeciwko grypie, gdyż to "pomoże lekarzom w diagnostyce – pacjent zaszczepiony, który ma objawy zapalenia górnych dróg oddechowych, zostanie przebadany błyskawicznie na SARS-CoV-2, innych nie trzeba będzie testować".