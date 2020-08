Braki leków. Jest lepiej, ale niektórych leków nadal brakuje

Liczba pozycji na autorskiej liście braków GdziePoLek spadła do rekordowo niskiego poziomu 21. Aktualnie najbardziej wyczekiwanym przez pacjentów deficytem jest preparat Nitrendypina Egis stosowany na nadciśnienie.

Nominalna liczba pozycji jest najniższa od momentu rozpoczęcia monitorowania (21). Co ważne, dobra dostępność dotyczy najważniejszych grup leków, z którymi występowały problemy w przeszłości, takimi jak produkty zawierające przeciwcukrzycową metforminę, przeciwpadaczkowy lewetyracetam czy na tarczycę z lewotyroksyną (Euthyrox).

Od ostatniej edycji raportu do aptek wróciły też długo niewidziane preparaty, takie jak Jodid (na niedobór jodu).

Należy zaznaczyć, że dostępność leków nie jest taka sama w całym kraju i na przykład pacjenci w mniejszych miejscowościach mogą doświadczać problemów, których nie mają pacjenci w większych miastach. Może też brakować poszczególnych marek, do których pacjenci są przywiązani, ale dostępność zamienników nie kwalifikuje ich na naszą listę.

Nie zmienia to faktu, że ogólna dostępność poprawiła się - ocenia serwis.

Jak podkreśla, raport powstaje poprzez analizę wszystkich leków na receptę, których dostępność w aptekach spadła o minimum 50%.

"Bierzemy pod uwagę tylko preparaty, które pierwotnie dostępne były w co najmniej 10% aptek. W tej edycji przeanalizowaliśmy niespełna 80 pozycji, dla których odnotowaliśmy istotne spadki dostępności. Do wykazu nie dołączyły produkty, które z przyczyn formalnych (decyzje GIF) nie są obecnie w sprzedaży. Wykazu nie zasiliły także te leki, w przypadku których pacjent może otrzymać w aptece inny preparat bez konieczności powrotu do lekarza" - informuje GdziePoLek.pl.

Ostatecznie do sierpniowej edycji braków lekowych dołączyło 9 pozycji bez łatwo dostępnych zamienników.

Nitrendypina Egis zawiera nitrendypinę - lek ma wrócić do aptek, natomiast jego dystrybutor nadal czeka na informacje od producenta, który nie potwierdził niestety terminu dostawy leku w sierpniu. Na ten moment wiadomo, iż preparat ma pojawić się w aptekach jeszcze w tym roku, jednak dokładna data nie jest znana.