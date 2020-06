Braki leków: sytuacja nieco się poprawia

Mimo obaw o wpływ utrudnień gospodarczych i logistycznych na dostępność leków, ogólna liczba brakujących preparatów jest znowu mniejsza. Poprawa dotyczy też deficytów stosowanych przez duże grupy pacjentów - zauważa serwis GdziePoLek.pl.

W rezultacie obecna liczba brakujących leków na receptę bez łatwo dostępnych zamienników - 34 - jest najniższa w całym okresie podsumowań.

Oprócz samej liczby pozycji, istotna jest także dobra dostępność kluczowych leków, takich jak Euthyrox dla chorych na tarczycę (poza dawką 88 mikrogramów) lub metforminy pod różnymi nazwami handlowymi, która jest podstawowym lekiem przy cukrzycy.

Dodatkowo po dacie raportu, tj. 1 czerwca, w aptekach niespodziewanie pojawił się preparat Jodid w obu dawkach (zarówno 100 µg, jak i 200 µg). Według wcześniejszych doniesień ten preparat jodowy miał być dostępny dopiero w grudniu 2020 roku. W następnym raporcie lista może się więc jeszcze skrócić, jeśli dostawy Jodidu okażą się wystarczające.

Dodatkowo - jak zauważa serwis - z perspektywy pacjenta poprawiła się dostępność w sposób systemowy dzięki szerszemu wykorzystaniu recepty farmaceutycznej. Dzięki poszerzeniu uprawnień farmaceutów, pacjent nie musi wracać do lekarza, jeśli dostępny jest produkt niebędący dokładnym odpowiednikiem brakującego leku, ale zapewniający brak różnic terapeutycznych (np. lek w dawce wyższej niż przepisana, ale z możliwością podziału tabletki lub zaproponowanie dwóch osobnych leków w miejsce brakującego preparatu dwuskładnikowego).

A jakich leków brakuje? 10 pozycji na liście to nowe braki w stosunku do poprzedniego raportu. W problematycznej sytuacji mogą być pacjenci stosujący preparat Fevarin, ponieważ w przypadku terapii schorzeń psychicznych szybkie przestawienie na inny lek jest trudne. Kłopot mają także pacjencji przyjmujący przewlekle Nitrendypinę z powodu schorzeń krążeniowych - dotychczas swój lek mogli otrzymać niemal we wszystkich aptekach. Pozostałe leki były już uznane za deficytowe w poprzednim raporcie.

