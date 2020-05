Brzezna: minister uznał otwarcie apteki za ważny interes pacjentów i tak się stało

W Brzeznej był plan, by przy nowej przychodni powstała też apteka. Wtedy na przeszkodzie stanęły kryteria demograficzno-geograficzne. Kierując się interesem pacjentów, minister zdrowia wydał taką zgodę. Apteka już działa.

Niedawno informowaliśmy o aptece uruchomionej w przychodni w Brzeznej, w województwie małopolskim.

Sprawa zaczęła się w ubiegłym roku. Był plan, by przy nowej przychodni powstała też apteka ogólnodostępna. Wtedy na przeszkodzie stanęły kryteria demograficzno-geograficzne.

Ustawa Apteka dla Aptekarza wprowadziła ograniczenia w otwieraniu nowych aptek. Ograniczenia odnoszą się zarówno do liczby mieszkańców w danej gminie, jak i do odległości od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej. W uzasadnionych przypadkach, minister zdrowia może wydać zgodę na otwarcie placówki z pominięciem kryteriów, jeśli jest to uzasadnione interesem społecznym.

Wg stanu na luty 2020, od wejścia w życie ustawy AdA, Minister Zdrowia wydał 25 zgód w trybie opisanym w art. 99 ust. 3e ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Tak stało się w tym przypadku. 2 maja br. apteka przy przychodni została otwarta. Jak wyjaśnia Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, w tym przypadku w tym przypadku w grę wchodziły ograniczenia geograficzne:

Przedsiębiorcy składając wniosek o wydanie zezwolenia pod adresem Brzezna 311 A byli jednocześnie właścicielami zezwolenia pod adresem Brzezna 396. Podmiot prowadzący aptekę w Brzeznej 311 A po uzyskaniu zezwolenia zrezygnował z prowadzenia apteki pod adresem Brzezna 396 i wystąpił z wnioskiem o jego wygaszenie. W rozumieniu przeciętnego pacjenta doszło więc de facto do przeniesienia lokalu apteki z zachowaniem ciągłości zaopatrzenia w produkty lecznicze miejscowej ludności. Po uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorcy przesunęli produkty lecznicze do nowej apteki i zakończyli działalność pod adresem Brzezna 396. Nie doszło do sytuacji, w której apteka zlokalizowana w Brzeznej 311A i w Brzeznej 396 funkcjonowały równocześnie.