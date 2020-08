Bydgoszcz: przeterminowane leki zalegają w przepełnionych pojemnikach

W bydgoskich aptekach stoją wypełnione po brzegi pojemniki przeznaczone na przeterminowane leki. Miasto zapewniania, że kontroluje sytuację. Jak podaje Express Bydgoski, problem wynika z postępowań firmy, która nie wywiązuje się z umowy.

W sprawie interweniowali bydgoscy radni - i to nie pierwszy raz - pisze Express Bydgoski. Wiele razy problem był poruszany podczas sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

Szymon Róg, bydgoski radny PiS przypomina w interpelacji skierowanej do prezydenta Rafała Bruskiego, że podpisana między miastem a firmą świadcząca usługi komunalne w marcu tego roku umowa na odbiór odpadów zobowiązywała firmę także do odbioru z aptek przeterminowanych leków.

Z Urzędu miały padać zapewniania o kontrolowaniu sytuacji i realizacji obiorów zastępczych.

- Niestety zupełnie mija się to z rzeczywistością, gdyż - o ile nie we wszystkich - to to w zdecydowanej większości aptek obsługiwanych przez firmę przeterminowane leki piętrzą się w przepełnionych pojemnikach, co stanowi wyjątkowe niebezpieczeństwo dla zdrowia farmaceutów i ich klientów - wskazuje Szymon Róg.

Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy, przyznaje, że od kwietnia do czerwca osiem aptek zgłosiło problem braku odbioru leków.

- W okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku odebrano w sumie 0,42 tony. W tym samym okresie rok temu było to 1,96 tony - mówi. - Pragnę jednocześnie przypomnieć, że od stycznia 2020 roku obowiązuje odbiór leków przeterminowanych rzadziej niż w roku 2019, to jest nie rzadziej niż raz na dwa miesiące z możliwością zgłoszenia jednego dodatkowego odbioru - tłumaczy Sztybel.

