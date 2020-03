Ceny produktów ochronnych wzrosły o nawet 700 proc. NIA prosi rząd o interwencję

Według danych NIA, ceny najpopularniejszych środków ochrony wzrosły w aptekach średnio od 50 do blisko 700 procent. Izba prosi rząd o interwencję i wskazuje, że ceny mogłyby być regulowane nie tylko na linii apteka – pacjent, ale również w całym łańcuchu dystrybucyjnym.

Po ogłoszeniu pandemii Polacy ruszyli do aptek po produkty chroniące przed koronawirusem. Przez ostatni tydzień placówki odwiedziło 21 milionów pacjentów. Wraz z popytem w górę poszybowały ceny.

- Z niewiadomego powodu, bo nie było tak, że nagle tego zabrakło i wytworzyliśmy nowe z nowych substancji, które były droższe. Cena poszła w górę, bo nagle popyt okazał się większy – mówi Faktom TVN farmaceuta Walentyn Pankiewicz.

Według Naczelnej Izby Aptekarskiej, ceny najpopularniejszych środków ochrony wzrosły średnio od 50 do prawie 700 procent. Przykładowo cena płynu odkażającego wzrosła z 21 zł do 31,50 zł, rękawiczek niejałowych z 20 gr do 50 gr, spirytusu salicylowego z 2,99 zł do 6,99 zł, z kolei cena masek jednorazowych wzrosła średnio z 64 gr do 5 zł.

Według samych farmaceutów wzrost jest jeszcze bardziej drastyczny. Dostawca jednej z aptek na Pomorzu podniósł cenę maseczek chirurgicznych z 70 gr do 12 zł za sztukę.

Farmaceuci tłumaczą, że nie mogą sprzedawać poniżej kosztów dostawy. Domagają się od rządu interwencji. – Jesteśmy za tym, aby te ceny były regulowane nie tylko na linii apteka – pacjent, ale również w całym łańcuchu dystrybucyjnym, a więc również na linii producent czy hurtownia – mówi Tomasz Leleno, rzecznik NIA.

TVN24 przypomina, że możliwość regulacji cen umożliwia tzw. specustawa. Zgodnie z art.8 Minister Zdrowia na podstawie informacji przekazanych przez GIF może ustalić w drodze obwieszczenia maksymalne ceny leków, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski podał, w piątek, 20 marca, że "została zlecona analiza, jak przekształtowały się ceny poszczególnych kategorii produktów w ciągu ostatniego roku".

- Dostaniemy je niezwłocznie i będziemy przymierzali się wtedy do publikacji takich cen – powiedział minister.

Więcej: fakty.tvn24.pl