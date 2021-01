"Chcemy przedstawić MZ pewną konkretną grupę zainteresowanych szczepieniami farmaceutów"

W odpowiedzi na potrzeby pacjentów i systemu, już przygotowujemy i zbieramy zgłoszenia farmaceutów do szybkiego rozpoczęcia szkoleń - poinformował wiceszef NRA, Michał Byliniak. Chodzi o przeszkolenie farmaceutów do szczepień przeciwko COVID.

"Farmaceuci pytają, co mobilizuje nas do działania. Rozpoczynamy akcję koordynacji zgłoszeń do szkoleń uprawniających do szczepień przeciwko COVID-19. Wprawdzie jeszcze proces legislacyjny nie jest zakończony ale czuję, że w Senacie będzie zgoda polityczna co do tej zmiany" - dodał.

Wiceprezes Izby ma na myśli nowelizację ustawy covidowej, która przeszła już przez Sejm i trafiła do Senatu. Zawiera ona przepisy, które po odpowiednim przeszkoleniu umożliwiają włączenie farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów i higienistki szkolne do procesu szczepień przeciwko koronawirusowi.

Farmaceuta wesprze zespół szczepienny

Szczepienia są wykonywane w POZ, na razie przez lekarzy i pielęgniarki. Zgodnie z ustawą, jeśli zabraknie personelu, to mogliby dołączyć farmaceuci. Mieliby szczepić nie w aptekach, ale bezpośrednio w przychodniach, wspierając w ten sposób zespoły z punktów szczepień powołanych przez MZ.

- Odczytujemy to jako ogromne docenienie i zwrócenie uwagi na możliwości naszej grupy zawodowej. Ale z drugiej strony jest to dla nas szansa, aby wykorzystać naszą wiedzę oraz wykształcenie aby pomoc pacjentom - powiedział w FOK FM Michał Byliniak.

- Oczywiście mówimy tu o szczepieniach przeciwko koronawirusowi, o funkcjonowaniu w już obecnie określonych ramach, czyli w zespołach szczepiennych funkcjonujących w szpitalach węzłowych czy podstawowej opiece zdrowotnej. Być może w przyszłości pojawią się inne formuły prowadzenia tejże działalności. Na dziś mówimy o tym, że farmaceuci mają wspierać i odciążać lekarzy i pielęgniarki w obecnym modelu podawania szczepionek - wyjaśnił i sprecyzował: