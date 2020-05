Chęć rozszerzenia asortymentu punktów aptecznych: zwiększenie zysków czy troska o wiejskich pacjentów?

Zważywszy na poprawę mobilności ludzi na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, trudno stwierdzić, czy chęć rozszerzenia asortymentu wynika z chęci zwiększenia zysków punktów aptecznych, czy też troski o wiejskich pacjentów - zauważa w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Poseł Paweł Szramka skierował do ministra zdrowia interpelację, w której pisze o "bałaganie prawnym dotyczącym asortymentu leków dostępnych w punktach aptecznych. "Dziś, w czasie pandemii COVID-19, bałagan ten utrudnia życie klientom punktów aptecznych jeszcze bardziej. Zwłaszcza na wsi. Regulacje dotyczące asortymentu leków dostępnych w punktach aptecznych wprowadzają bałagan i wymagają poprawek" - uznał.

Na czym ma polegać ten bałagan?

"Bałagan polega na tym, że substancja czynna jest dopuszczona do obrotu (widnieje na liście), a rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji nie dopuszcza postaci leku. W związku z tym faktem doprowadzono do sytuacji, w której np. punkt może wydawać preparat Movalis w tabletkach, a Movalis w ampułkach już nie. Preparat Meloksikam w tabletkach tak, ale ampułki już nie, Milgamma ampułki nie są dla punktu dostępne, choć substancja czynna jest na liście dopuszczonych dla punktów aptecznych, witaminy w iniekcjach B1, B12, C, w tabletkach tak, ale ampułki już nie" - wyjaśnia poseł.

Zapytanie wskazuje na brak wiedzy

- Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, że dopuszczenie do sprzedaży w punkcie aptecznym leku w postaci tabletek przy jednoczesnym zakazie jego dystrybucji w postaci iniekcji jest wynikiem "bałaganu" - odpowiada posłowi wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Wybór drogi podania leku ma kluczowe znaczenie w osiągnięciu szybkiego efektu terapeutycznego i jest dobierana w zależności od stanu zdrowia pacjenta. Wszelkie iniekcje lub produkty lecznicze stosowane do ich sporządzania, bardzo często podawane są w sytuacjach zagrożenia życia lub ciężkich przypadkach chorobowych. Potwierdzeniem może być duża ilość leków podawanych pozajelitowo o kategorii dostępności „Lz” (niedostępnych również w aptekach).