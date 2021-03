Chińskie niskie ceny zagrożeniem dla krajowego przemysłu

MZ: zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami polskiego przemysłu

Poseł Rajmund Miller przekazał do ministra zdrowia interpelację w sprawie przemysłu lekowego w Polsce.

Cen z Azji nie do przebicia

Zapytał, jaka jest polityka państwa w stosunku do możliwości polskiego przemysłu lekowego, kiedy przedstawiciele tego sektora zgłaszają wymogi cenowe wobec leków, które mają być refundowane, w stosunku do konkurencyjnych preparatów z Chin i Indii?

Zwracają uwagę, że nie są w stanie cenowo konkurować z producentami z Azji. To znajduje odzwierciedlenie w negocjacjach cenowych przy refundacji. Ich zdaniem, oczekiwanie obniżki cen leków produkowanych w kraju do poziomu cen chińskich może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania i rozwoju polskiego przemysłu.

"Czy ministerstwo ma projekt dotyczący zakupu substancji API w chwili gdy jesteśmy zmuszeni do zakupu tej substancji od Chin i jak są kształtowane wymogi cenowe? Czy Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzą rozmowy w ramach Komisji Europejskiej w sprawie przemysłu lekowego?" - zapytał poseł.

Odpowiedź ministerstwa

"Minister Zdrowia nie jest ani wytwórcą, ani importerem, ani dystrybutorem substancji czynnych, z tego też względu nie bierze i nie może brać udziału w zakupie substancji czynnych ani negocjacjach ich cen. Takie działanie jest zastrzeżone dla przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem produktów leczniczych" - napisano.

Dalej: - Zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków istotnych z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa lekowego państwa dzięki większemu udziałowi w rynku produktów leczniczych wytwarzanych przez przemysł farmaceutyczny na terytorium Polski jest jednym z filarów polityki lekowej państwa.

- Minister Zdrowia zorganizował spotkanie z przedstawicielami polskiego przemysłu farmaceutycznego, na którym podjęto temat zakupów i produkcji substancji czynnych w Polsce, ale nie uzyskano ze strony firm jednoznacznej i pozytywnej reakcji oraz ostatecznej odpowiedzi - podkreślił resort.

Strategia farmaceutyczna dla Europy

Poprawa poziomu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia liczby i efektywności inicjatyw w obszarze badawczo–rozwojowym, budowy zdolności do przemysłowego rozwoju i wytwarzania leków biotechnologicznych (biorównoważnych i innowacyjnych) oraz wspierania osiągnięć sektora farmaceutycznego w Polsce wymaga nie tylko inicjatywy i działań ze strony organów państwowych, ale także współpracy i realnego zaangażowania ze strony przedstawicieli wytwórców.

Obecnie toczy się także szeroko zakrojona dyskusja na ten temat na forum Unii Europejskiej. Pod koniec 2020 r. została opublikowana "Strategia farmaceutyczna dla Europy", która powstała po konsultacjach społecznych prowadzonych on-line z przedstawicielami krajów członkowskich (strona polska zgłosiła 14 uwag), w tym z reprezentantami przemysłu farmaceutycznego.