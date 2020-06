Co dalej z nowelą ustawy refundacyjnej? Dowiemy się po wyborach

Przygotowane rozwiązania w ustawie refundacyjnej są podobne do tych, które znalazły się w zeszłorocznym projekcie nowelizacji. Głównym kryterium objęcia refundacją ma być najniższa cena - informuje portal wgospodarce.pl.

Od kilku tygodni resort zdrowia ocenia, że czas najwyższy na nowelizację ustawy refundacyjnej.

Również podczas jednej z sesji w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online, wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, deklarował, że "odmrożenie" legislacyjne nastąpi po wyborach.

- Projekt noweli ustawy refundacyjnej nie jest jeszcze gotowy, aby skierować go do konsultacji publicznych. Cały czas mamy do czynienia z okresem trudnym czasowo. Myślę, że po wyborach ten okres bezczynności w tym zakresie się zakończy - powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski (HCC Online, 18 czerwca).

Jaki jest zakres nowelizacji? Tego w szczegółach nie wiemy. Wiceminister wspomniał m.in. o grupach limitowych: - Być może niekiedy te grupy limitowe nie zostały dobrze dookreślone, być może zmiana tych grup ułatwi trochę rozmowy z firmami.

Przypomniał, że ostatnim czasie doszło do rozdzielenia grup limitowych, dodania innych leków, po co "aby łatwiej można było prowadzić rozmowy, aby nikt na tym nie ucierpiał, a jednocześnie resort na tym zyskał”.

W kontekście zmian mowa jest często także o powrocie do koncepcji Refundacyjnego Trybu Rozwojowego, który miałby zawierać zachęty dla firm inwestujących w Polsce i wynagradzać je za kontrybucję do polskiej gospodarki. Szczegóły nie są jednak jeszcze znane, a zgodnie z informacjami z MZ, pomysł jest w fazie tworzenia założeń.

Jak informuje portal wgospodarce.pl, przygotowane rozwiązania są podobne do tych, które znalazły się w zeszłorocznym projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej. "Proponowane wówczas zapisy przewidywały, że negocjowane ceny leków refundowanych będą referowały do najtańszych produktów azjatyckich. To miało oznaczać, że głównym kryterium objęcia refundacją będzie najniższa cena".

A to - zdaniem portalu - dawałoby uprzywilejowaną pozycję producentom z Azji, z którymi wytwórcy leków w Polsce, nie byliby w stanie konkurować cenowo.

Portal zapytał o stanowisko stanowisko Ministerstwo Rozwoju. "Nieoficjalnie urzędnicy MR podkreślają, że proponowane rozwiązania to mocno robocza wersja i pani premier (ani minister Łukasz Szumowski z którym jest w stałym kontakcie) nie podpisze się pod przepisami ograniczającymi produkcję w Polsce" - podał.