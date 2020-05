Co farmaceuta robi w sieci?

Polski farmaceuta jest zdecydowanie obecny w wirtualnej rzeczywistości – poszukuje tam wiedzy (produktowej i zawodowej), odwiedza portale społecznościowe, oraz czyta branżowe blogi - wynika z badania.

Agencja pharamamarketingowa NEKK wspólnie z grupą Neuca przeprowadziła badania. Badania zostały przeprowadzone w marcu b.r na grupie ponad 1100 farmaceutów i aptekarzy.

W tym samym pytaniu tylko 7 % wskazało jako źródło wiedzy przedstawiciela handlowego, a 6% pisma branżowe. To pokazuje jak istotnym kanałem dotarcia do farmaceutów jest digital. Jednocześnie zaledwie 26% pytanych wskazało, że korzysta z aplikacji mobilnych skierowanych do ich grupy zawodowej.

Zaskakujące jest, że ponad 70% farmaceutów nie korzysta z rozwiązań digitalowych. Oznacza to, że na rynku istnieje ogromny potencjał i miejsce dla nowych inicjatyw online skierowanych właśnie do tej grupy zawodowej. Warto również wspomnieć, że już ponad połowa farmaceutów za najbardziej pożądaną formę kształcenia wskazuje szkolenia on-line.

Druga część badań analizowanych przez agencję pharmamarketingową NEKK dotyczyła oceny materiałów POS przez farmaceutów. Głównym wniosek z badania jest następujący: farmaceuta w materiałach POS dostrzega głównie funkcję sprzedażową. Wskazując na najskuteczniejsze narzędzia marketingowe w aptece zdecydowana większość badanych wskazała standardowe materiały POS t.j. gazetki, plakaty, oraz kule/kosze w strefie impulsowej.

97% badanych farmaceutów uważa, że materiały POS powinny pełnić funkcję sprzedażową. Badani chcieliby, by materiały POS szerzej realizowały funkcję informacyjną, wyręczając ich niejako w informowaniu pacjenta o cechach produktu. Spore grono farmaceutów uważa, że materiały POS nie są w stanie zastąpić rekomendacji ustnych wskazując wśród „materiałów wspierających sprzedaż” właśnie rekomendację farmaceuty.

Blisko 28% respondentów ankiety stwierdziła, ze POS w ich aptece w ogóle nie pełnią oczekiwanej przez nich roli wskazując na zbyt silny charakter sprzedażowy tych materiałów, lub ich niską oryginalność.