Co najmniej 180 szczepień tygodniowo p/ Covid-19 w przychodni POZ? Lekarze: to za dużo

Do 11 grudnia możliwe jest składanie wniosków przez podmioty lecznicze zamierzające uczestniczyć w Narodowym Programu Szczepień przeciwko Covid-19.

Do udziału w Narodowym Programie Szczepień może zgłosić się każdy podmiot leczniczy, który spełnia warunki podane przez NFZ - placówki POZ, AOS, szpitale, lekarze prowadzący samodzielną praktykę. Warunki to dostępność punktu szczepień przynajmniej przez pięć dni w tygodniu i co najmniej jeden wyjazdowy zespół szczepienny.

Preferowane będą podmioty oferujące pracę przez 7 dni w tygodniu. Taka placówka będzie musiała także zadeklarować, że dysponuje potencjałem do wykonania minimum 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepienny. Wśród wymagań jest też zapewnienie skutecznej separacji osób szczepionych od pozostałych pacjentów.

180 szczepień tygodniowo - czy w POZ to za dużo?

Miejscem, w którym Polacy głównie mogliby zgłaszać się na szczepienia są przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej z punktami szczepień obowiązkowych. Za tym by to tam szczepić przeciwko Covid-19 mieszkańców gmin przemawia wieloletnie doświadczenie personelu POZ.

- Jeżeli pojawiły się wymogi przeprowadzenia co najmniej 180 szczepień tygodniowo, to rozumiem, że są one planowane w dużych jednostkach, gdzie indziej niż w podstawowej opiece zdrowotnej - uważa Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ). Jak mówi prezes PPOZ, wymóg od 50 do 100 szczepień tygodniowo byłby zdecydowanie bliższy realiom pracy gminnych placówek POZ. Są to bowiem często jednostki zbyt małe (np. w Wielkopolsce leczą od 2,5 tys. do 15 tys. pacjentów), by podejmować się zadania określonego w wymogach.

Także Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w przedstawionym w sobotę (5 grudnia) stanowisku zauważa, że "wskazane jest złagodzenie wymagań organizacyjnych prowadzenia szczepień".

Barierą są tu przede wszystkim możliwości kadrowe. - Nie znajdę specjalistów, by utworzyć ekstra zespół szczepienny, bo ich nie ma. Po prostu poproszę i zapłacę mojemu personelowi, by zechciał przyjść do przychodni w dodatkowych godzinach i wtedy przeprowadzimy szczepienia naszych pacjentów. Możliwe natomiast, że trzeba będzie zatrudnić osobę koordynującą i prowadzącą sprawozdawczość - mówi prezes Janicka, prowadząca NZOZ w Kazimierzu Biskupim, w którym na listach zapisanych jest 8 tysięcy pacjentów.