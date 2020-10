Co z innymi chorymi? Co z transmisją wirusa w szkołach?

Właśnie podpisałem rozporządzenie które daje gwarancję podmiotom leczniczym walczącym z COVID-19 na comiesięczny wpływ 1/12 ryczałtu, bez względu na to czy wywiążą się z realizacji świadczeń. Gwarantujemy bezpieczeństwo finansowe - pochwalił się na TT minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Wpis zamieścił w niedzielę, 18 października.

To działanie znalazło uznanie w oczach m.in. Jarosława F. Fedorowskiego "Bezpieczeństwo finansowe szpitali w trudnych czasach to ważny element strategii. To także postulat #PFSz. Miło widzieć wychodzące temu na przeciw regulacje".

Jednak wiele wpisów było krytycznych:

- Panie Ministrze, a co z onkologią, w której ryczałt stanowi 10-15% przychodów?! W onkologii też codziennie trwa walka, kwarantanny, przerwy w wykonywaniu świadczeń z powodu zakażeń, koszty stałe rosną, a Covid dezorganizuje pracę co zaburza świadczenia i bilans podmiotów?! - padło pytanie.

- Każda kwarantanna w jednostce leczniczej podlega płaceniu zaliczkowemu - odpowiedział minister.

- Panie Ministrze, mi nie chodzi o lekarza onkologa, ale o placówki onkologiczne, które nie mają przychodów z racji walki z Covid, a dodatkowo notują jeszcze większe koszty każdej procedury. Jak tak dalej pójdzie będzie zapaść finansowa jednostek, które nie bazują na ryczałcie - padła odpowiedź.

Inne głosy:

- "Świetnie Panie ministrze, ale proszę pamiętać o innych chorych, o pacjentach onkologicznych, kardiologicznych o oddziałach położniczych. Nie można zostawić ich na lodzie".

- "Jeszcze przydałoby, żeby zaopiniował Pan zamknięcie szkół i tym samym uciął transmisję wirusa"

- "Teraz pacjenci niecovidowi będą umierali dziesiątkami, bo nie będzie się opłacało ich przyjmować. Czy się stoi czy się leży kasa z powodu covid się należy".