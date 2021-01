Coraz mniej przeszkód, by szczepić w aptekach

Wkrótce wejdą na rynek szczepionki, które będą trzymane w reżimie lodówkowym. Nie widzimy przeszkód, by te szczepionki pojawiły się w aptekach i byśmy mogli wejść w proces profilaktyki chorób zakaźnych i wykonywać szczepienia w aptekach - mówi Mikołaj Konstanty.

Szef śląskiej OIA był gościem audycji "Rozmowy poranka" w radiu eM. Część rozmowy dotyczyła możliwości wykonywania szczepień przez farmaceutów. Dr Konstanty przypomniał o niedawnej nowelizacji ustawy covidowej, która dodała farmaceutów, jako grupę mogącą brać udział w szczepieniach.

- W tej chwili nie daje nam to kompetencji kwalifikacji do tych szczepień. Chodzi teraz o to, by nauczyć farmaceutów tych zabiegów szczepienia i dołączyć ich do zespołów szczepiących. (...) Obecnie wprowadzenie szczepionek jest prawie niemożliwe techniczne, z uwagi na wymogi temperaturowe. Ale zdajemy sobie sprawę, że wkrótce dołączą szczepionki na rynek, które będą trzymane w reżimie lodówkowym. Takim, w którym obecnie przetrzymujemy insulinę i inne leki - mówił szef Izby.

- Nie widzimy więc przeszkód, by po pierwsze te szczepionki pojawiły się w aptekach. Po drugie, wzorem innych krajów, a obecnie w aptekach szczepi się w 13 krajach europejskich, byśmy też mogli wejść w ten proces profilaktyki chorób zakaźnych i szczepienia w aptekach wykonywać - dodał.

Zaznaczył, że w tym celu, w niektórych aptekach powstaną gabinety zabiegowe.

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej zachęcał do uspokojenie nastrojów w sprawie zawirowań wokół braków szczepionki przeciwko COVID-19, podkreślając że to pierwsza tego typu światowa operacja.

Więcej: www.radioem.pl/