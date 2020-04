COVID-19. Badania nad szybkim testem z dofinansowaniem ABM

Badacze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz naukowcy ze start-up’u SensDx otrzymali pozytywną rekomendację w ramach szybkiej ścieżki wsparcia Agencji Badań Medycznych, ukierunkowanej na walkę z COVID19. Ci drudzy za badania nad szybkimi testami.

W ramach proponowanego projektu, start-up SensDx zamierza przeprowadzić optymalizacje wytwarzania, walidację analityczną, ocenę skuteczności klinicznej w ramach eksperymentu badawczego oraz wdrożenie do masowej produkcji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro SARS-CoV-2 SensDx.

Wyrób ten będzie służył do wykrywania wirusa SARS-CoV-2, w wymazie z gardła oraz nosa pacjentów z objawami COVID-19 lub zakażonych SARS-CoV-2, u których nie stwierdza się objawów.

Wdrożenie do masowej produkcji planowe w projekcie ma służyć do wytwarzania jednorazowych testów do wykrywania Sars-CoV-2. W przypadku metodologii postępowania w identyfikacji wirusa SARS-CoV-2, technologia SensDx może być pierwszym narzędziem przesiewowym służącym do wykrywania wirusa w miejscach dużych skupisk ludzkich, takich jak lotniska, węzły komunikacyjne, kontrole graniczne i inne punkty, strategiczne dla rozprzestrzeniania się epidemii.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej w Gdańsku, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu, Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym, oraz Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Z kolei badacze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epiemiologicznej w Katowicach pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Mariusza Gąsiora, zaprojektowali badanie mające na celu określenie skali problemu wczesnych powikłań po COVID-19.

Zakażenie wirusem SARSCov-2 poza zajęciem dróg oddechowych i płuc może obejmować układ sercowo-naczyniowy i nerwowy. W ostrej fazie choroby, może stanowić to bezpośrednie zagrożenie życia. U części chorych obserwowane mogą być z kolei schorzenia będące pozostałością procesów patologicznych.

W ramach badania, zaplanowano przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki kardiologicznej, pulmonologicznej i neurologicznej obejmującej badania laboratoryjne, obrazowe i czynnościowe. Uzyskane wyniki, oprócz określenia skali problemu, pozwolą na wyłonienie badań, które będą mogły służyć jako optymalne narzędzia identyfikujące pacjentów z wczesnymi powikłaniami.

Projekt ma na celu umożliwienie szybkiego leczenia chorób będących komplikacjami zakażenia wirusem SARS-COV-2. Dodatkowym aspektem poruszonym w ramach projektu będzie analiza zaburzeń psychiatrycznych (lękowych, depresyjnych, potraumatycznych).