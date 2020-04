COVID.19. Fake newsy równie groźne jak sam koronawirus

Wiązanie pandemii koronawirusa ze szkodliwością 5G, Billem Gates'em, z teoriami spiskowymi i antyszczepionkową narracją - w ostatnim czasie nasiliły się przypadki szerzenia dezinformacji na temat COVID-19 przez prokremlowskie media. Ci, którzy przekazują dalej te fałszywki, postępują zgodnie z oczekiwaniami tych, którzy fake newsy tworzą.

Właśnie ukazał się raport EU East Stratcom Task Force, komórki Komisji Europejskiej zajmującej się wykrywaniem i zwalczaniem rosyjskiej dezinformacji. Raportuje ona, że w ciągu ostatniego tygodnia miał miejsce wysyp fake newsów wiążących pandemię koronawirusa z teoriami spiskowymi i antyszczepionkową narracją. Tylko w tym jednym tygodniu spece z EU East Stratcom Task Force naliczyli 314 przypadków szerzenia dezinformacji na temat COVID-19 przez prokremlowskie media.

Pewną nowością w ostatnim czasie są akcenty naukowe w rosyjskiej dezinformacji, a więc poruszanie tematyki m.in. szczepień, technologii 5G, globalnego ocieplenia i obecnie również COVID-19.

Aktywny rosyjski trolling w tematyce szczepień został dostrzeżony już w 2018 roku, a śledztwo w tej sprawie przeprowadził zespół badaczy z George Washington University, University of Maryland, Johns Hopkins University.

Aktualnie ranking najczęściej powtarzających się fałszywych doniesień otwiera plotka o tym, że kiedy już powstanie szczepionka przeciw COVID-19, to zaszczepienie nią ludzi będzie służyło temu, by wstrzyknąć im nanochipy służące do ich śledzenia i kontrolowania.

Na drugim miejscu we wspomnianym zestawieniu fake newsów o koronawirusie znalazła się plotka o tym, że Bill Gates chce wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla wszystkich ludzi, by móc dzięki temu kontrolować świat. Jego celem, realizowanym na spółkę z rodziną Rockefellerów, jest depopulacja.

Wówczas Bill Gates narzuci nielicznym ocalałym globalny program szczepień. Obowiązkowe szczepionki będą zawierać toksyny i białka zmieniające DNA oraz – a jakże – nanochipy służące do kontrolowania ludzkości. Wystarczy wrzucić hasło „nano chip Gates depopulacja” do wyszukiwarki, żeby Google pokazał linki do polskich portali.

Pojawiły się też fake newsy głoszące, że nie ma żadnej pandemii, a to, co obserwujemy, to tylko kampania wykreowana przez media uczestniczące w światowym spisku.

Pamiętajcie, że ci, którzy przekazują dalej te fałszywki, postępują zgodnie z oczekiwaniami tych, którzy fake newsy tworzą.

