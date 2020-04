COVID-19: GSK i Sanofi razem pracują nad szczepinką

Spółki Sanofi i GSK ogłosiły podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy i wykorzystania innowacyjnych technologii obydwu przedsiębiorstw w celu opracowania szczepionki z adiuwantem przeciwko COVID-19, która pomoże w walce z bieżącą pandemią.

Sanofi do wspólnej inicjatywy wniesie antygen białka-S wirusa wywołującego COVID-19 uzyskany z użyciem technologii rekombinacji DNA. Technologia ta pozwoliła na uzyskanie stuprocentowo zgodnego genetycznie odpowiednika białek znajdujących się na powierzchni wirusa, zaś sekwencję DNA kodującą ten antygen włączono w DNA platformy ekspresyjnej w postaci bakulowirusa, który stanowi podstawę zarejestrowanego w USA rekombinowanego preparatu przeciw grypie marki Sanofi.

Firma GSK wniesie natomiast swoją sprawdzoną technologię adiuwantów stosowanych w szczepionkach pandemicznych. Stosowanie adiuwantów może mieć szczególne znaczenie w sytuacji pandemii, ponieważ może zmniejszyć ilość wymaganego białka szczepionki w jednej dawce, pozwalając na wyprodukowanie większej liczby dawek szczepionki, a tym samym przyczyniając się do ochrony większej liczby osób.

Połączenie antygenu białkowego z adiuwantem to sprawdzona metoda, którą wykorzystano w wielu dostępnych obecnie szczepionkach. Do wielu szczepionek dodaje się adiuwant w celu wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej. Wykazano, że pozwala to uzyskać silniejszą i bardziej trwałą odporność na zakażenia niż w przypadku zastosowania szczepionki bez adiuwantu. Takie podejście zwiększa również prawdopodobieństwo opracowania skutecznej szczepionki, którą będzie można wdrożyć do produkcji na masową skalę.

Firmy planują, że badania kliniczne fazy I rozpoczną się w drugiej połowie 2020 r., a w przypadku uzyskania pozytywnych wyników i przy spełnieniu wymogów rejestracyjnych prace rozwojowe niezbędne do wprowadzenia preparatu do obrotu zakończą się przed drugą połową 2021 roku.